Slavia - Olomouc 0:1. Pohárový šok, favorit končí! Rozhodl Kliment, Diouf se znovu zranil

Tak tohle asi nikdo nečekal. Slavia senzačně končí ve čtvrtfinále MOL Cupu, doma v Edenu prohrála s Olomoucí 0:1. O jediný gól utkání se postaral Jan Kliment, který ve 28. minutě využil chybné malé domů a šokoval domácí fanoušky. Sigma vedení udržela až do konce a je prvním postupujícím do semifinále. Vyřazení není jedinou špatnou zprávou pro „sešívané“, jelikož se znovu zranil El Hadji Malick Diouf. Ten se vrátil po zranění, naskočil do druhého poločasu, ale po 21 minutách na hřišti musel znovu střídat.