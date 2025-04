Čtete: Kornezos, Holzer, Kubala... Baník přemýšlí o rotaci, jaké změny udělá v Jablonci?

Řecký obránce Giorgios Kornezos byl v zimě koupen jako náhrada za Emmanuela Uchennu, která výhledově v sestavě vymění pětatřicetiletého Michala Frydrycha. Zkušený blonďák drží stabilní výkonnost, zatím nedal jediný důvod posile z Lamie přepouštět místo. Teď by ale Frydrychovi možná odpočinek přišel vhod, navíc je třeba Kornezose dostat do tempa. Pozice pravého stopera v trojce mu sedí ze všech nejvíc, je na ni zvyklý. Čili by nešlo ani o velký zásah do fungující defenzivy. A nejstarší člen ostravského kádru by před nadstavbou nabral síly na náročný finiš.

1,5 - Jeden a půl soutěžního utkání odehrál řecký stoper Giorgios Kornezos dosud za Baník.