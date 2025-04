Vstoupit do diskuse (

Dýchavičně jak parní lokomotiva, bez emocí a většího zápalu, přesto Sparta jde dál za jedním ze sezonních cílů. Po velmi slušném výkonu v sobotu na Baníku byla proti Teplicím ve čtvrtfinále MOL Cupu mdlá, v prodloužení ji zachránily entuziasmus a kvalita střídajícího Lukáše Haraslína. Díky němu postupuje po výhře 3:2 do semifinále, kde je společně s Olomoucí a Baníkem. O čtvrtém do party se rozhodne na Bohemians, kam ve čtvrtek dorazí Plzeň.

Pro teplického srdcaře Josefa Švandu šlo rozhodně o nejhorší chvíle v kariéře. Ve 111. minutě, v prodloužení pohárového čtvrtfinále na Spartě, si dal za stavu 2:2 neuvěřitelný vlastňák. Sesunul se k zemi, deprese ho pošlapala.

Nakonec se zvedl – a to i obrazně – Victor Olatunji byl totiž před zlým momentem v ofsajdu a gól neplatil. Jenže ani tahle chvíle (plus vyrovnání těsně před koncem klasické doby) Teplice nezachránila.

Spartě totiž prospělo střídání, Lukáš Haraslín přišel na plac až v extra-době a hned byl znát. Nakonec ho hosté zfaulovali těsně před vápnem a on klasicky placírkou z přímého kopu rozhodl.

„Podali jsme hrdý výkon. Potvrdili jsme si, že jsme schopni i se špičkovými českými týmy hrát až do konce,“ pronesl hostující trenér Zdenko Frťala. „Bylo to atraktivní, jenže se smutným koncem pro nás,“ ulevil si.

„Máme tady dvě trofeje a potřebujeme vyhrát aspoň jednu z nich. Chceme ji a jdeme za tím tvrdě,“ řekl kouč domácích Lars Friis. „Nejdůležitější je postup. Víme, jaké jsou zápasy všude ve světě, v jiných zemích. Pohárový fotbal je bláznivý,“ přidal trefné hodnocení turbulentního utkání.

Pro Spartu to totiž byl složitý večer. Důkazem budiž jindy ne tolik viditelný muž. Stoper Asger Sörensen, tentokrát kapitán Sparty, se proti Teplicím přimotal ke klíčovým momentům. Nejprve mírně zahnal vzpomínku na sobotní souboj v Ostravě, kde jej před domácím gólem diskutabilním stylem obehrál Matěj Šín.

Proti Teplicím už ve 4. minutě hlavou skóroval. Trefil se po rohu Kaana Kairinena, jenž tentokrát nastoupil ve středu zálohy se dvěma spoluhráči. Z pozice šestky podporoval Magnuse Kofoda Andersena a Qazima Laciho, zatímco na Baníku vsadil Friis na duo složené z Fina a Lukáše Sadílka.

Před nimi operovala trojice, ve středu v Praze pouze dvojice Jan Kuchta, Albion Rrahmani. Druhý byl prakticky neviditelný, ztrácel míče při driblinku, s Kuchtou si nerozuměl v kombinaci. Když mu ve druhé půli poslal kolmici do prostoru, kam to český reprezentant nečekal, bylo to asi nejvíce znát.

Kuchta se prosazoval více. V první půli skóroval, ale sudí branku neuznali kvůli ofsajdu přihrávajícího Matěje Ryneše. Ve druhé půli, už za vyrovnaného stavu, který po řetězci chyb domácích a rohu zařídil Ladislav Takács, se dočkal regulérního zásahu. V 76. minutě prostřelil Ludhu ranou po zemi, míč se k němu záhadně odrazil.

Sparta šla pro postup, i když její výkon myl matný. Jenže v tu chvíli hosty zpět do duelu vrátil Sörensen. Dvě minuty před koncem základní doby zkratoval, nepochopitelně si nechal míč spadnout ve vápně na ruku. Jasná penalta! Dánský rutinér ani nehlesl, schoval hlavu do dlaní. Jeho zmar ještě „vylepšil“ Daniel Trubač, v pohodě vyrovnal.

„V první půli jsme nehráli dostatečně rychle, proto jsme nebyli dost nebezpeční. Když dáme Teplicím šanci, využijí ji. Ve druhé jsme byli přimočařejší, to nám dalo benefity. Ale pak jsme darovali Teplicím penaltu,“ vykládal Friis.

Pro Sörensena to navíc nebyl konec trablů. V páté minutě nastavení jej trefil v šestnáctce hostů jeden ze soupeřů kolenem do obličeje a zkrvavený stoper musel střídat. O faul nešlo, Sörensen měl hlavu kousek nad zemí, jednalo se o nešťastnou náhodu.

Nastalo prodloužení, které rozsekla hlavní hvězda.