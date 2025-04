Hrdý Frťala: O faulu ať si každý udělá obrázek sám. Vlastňák? První Pepíkův ligový gól!

Čím to je, že zvládáte duely s velkými?

„Už před utkáním jsem klukům naznačoval, že jsme byli na Slavii i Spartě důstojným soupeřem. Je to určitě tím, že přijde hodně lidí a hráči si to v uvozovkách užívají. Tentokrát byli aktivní, ukázali, že v nich je potenciál, aby byli schopni potrápit zkušenější týmy. Věřím, že v posledních dvou kolech na to navážeme.“

Jste teď hodně dole?

„Zklamání je určitě veliké. Pro nás je ale důležité, že po utkání s Jabloncem, které se nám nepovedlo, kluci ukázali, že mají fotbalové kvality a Spartu trápili do poslední minuty. Takže jednoznačně převládá hrdost na tým.“

V čem jste se Spartě vyrovnali?

„Byli jsme rádi, že jsme zápas dotáhli do prodloužení, ale myslím si, že i předtím jsme měli náznaky rychlých protiútoků do otevřené obrany domácích. Oni tam pak dali sílu i výšku, přesto jsme zvládli auty a rohy. Musíme se dát dohromady, únava je extrémní, jsme rozbití. Musíme se připravit na České Budějovice, aby to bylo stejné, co se týče výkonu, ale aby byl výsledek lepší pro nás.“

Jak vám bylo, když si Josef Švanda dal v prodloužení neuvěřitelný vlastní gól, který byl nakonec odvolán?

„Paradoxně VAR domácím neuznal dvě branky… Fotbal to přináší, byl to emotivní utkání se šancemi na obou stranách. Trochu jsem to odlehčil, hodil jsem to do legrace. Řekl jsem Pepíkovi, že dal konečně první ligový gól a oni mu ho neuznali. Bohužel jsme potom dostali gól po zbytečném faulu. Ale to už nevrátíme.“

Nezdálo se vám rozhodnutí sudího Dominika Starého?

„To není otázka pro mě, ať si každý udělá svůj obrázek. Hráči, když se s nimi bavíte, tak vám samozřejmě řeknou, že to nebyl faul. Ale možná to bylo tím, že nám ubývaly síly, proto jsme museli sahat do sestavy.“