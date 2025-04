Friis po postupu: Obrovská úleva, podívejte se do Německa. Co se stalo Wiesnerovi?

Na lajně byl místy zakaboněný, soustředěný a rozladěný. Trenér Lars Friis sledoval, jak Sparta ve středu večer bojuje o postup do semifinále fotbalového MOL Cupu. Dřelo to, šlo to ztuha… Nakonec střídající Lukáš Haraslín se postavil k přímému kopu a v 117. minutě rozhodl o výhře 3:2 v prodloužení. „Hrajeme o trofej, což musí být pro každého největší motivace,“ prohodil dánský kouč na tiskové konferenci s viditelnou úlevou.

Jak je důležité mít Haraslína?

„Velmi. Chválím ho opakovaně, dneska zase rozhodl utkání. Je to nejlepší ofenzivní hráč v lize. Jsem strašně šťastný, že ho máme v týmu. Naším úkolem je, aby mu pomohlo víc hráčů. Ale hraje opravdu skvěle.“

Přišla po jeho gólu úleva?

„Obrovská. Nejdůležitější je, že jsme vyhráli. Když se podívám na poháry v Evropě, nikdy není rozhodnuto už před zápasem. Třeba v Německu třetiligovým tým postoupil přes věhlasnější soupeře. Samozřejmě bych si přál, abychom vyhráli 4:0, ale tohle není reálné. Co se týče výkonu, bylo to málo, dali jsme soupeři prostor, aby se do zápasu vrátili, byla penalta… Ano, tohle je určitě večer, který přinesl velkou úlevu.“

V Chance Lize jste daleko za Slavií, která však vypadla z MOL Cupu. Cítíte se momentálně víc pod tlakem, že musíte vyhrát trofej?

„V Česku jsou pořád dvě trofeje, o které hrajeme. Liga už je hodně složitá, ale v poháru uděláme maximum, abychom vyhráli. Obě soutěže jsou však totálně odlišné a nejsem si jistý, jestli jsme teď víc pod tlakem. Hrajeme o trofej, a to musí být velká motivace pro hráče, trenéra a celou Spartu.“

Bude složité připravit tým na velmi důležitý závěr sezony?

„V lize i v poháru je to vyrovnané, těsné, bude se hrát až do konce. Jediné, co můžeme udělat, je, že se budeme stoprocentně soustředit sami na sebe, dáme do toho maximum. Záleží na každém detailu, který nám může pomoct – video, odpočinek, trénink… Musíme být připravení na další zápasy, ale není moc věcí, které bychom měnili.“

Po delší době vedle sebe nastoupili v útoku Albion Rrahmani a Jan Kuchta. Vyhověli si na hřišti?

„V první půli dělali Teplicím velké problémy. Albion se stahoval níž a obránci měli potíže ho pokrýt, sbíral druhé balony. A Kuchta zase presoval. Vedli si dobře, ale ve druhém poločase jim nepomohlo, že se hrálo víc napřímo. Odehráli dobré utkání. A když se unaví, může přijít na hřiště Victor (Olatunji), který Kuchtovi hodně pomohl.“

Ještě před utkáním Sparta vydala prohlášení, že Tomáš Wiesner si přetrhl přední zkřížený vaz. Co se přesně stalo?

„Zaprvé chci říct, že je to velmi vážné zranění. Bude mimo na velmi dlouhou dobu. Přihodilo se mu to v tréninku a neudělal mu to třeba spoluhráč, byla to nešťastná nehoda. Je mi ho hrozně líto. Wiesy je silný chlap, což ukazuje ve Spartě dlouhou dobu. Je připravený se vždycky zvednout, jít společně s námi do války, můžeme se na něj spolehnout. Tohle je typ zranění, které nechcete vidět u žádného ze svých hráčů. Musíme mu pomoct, aby z toho vyšel silnější.“

Tím se vám zúžily varianty na pozici pravého wingbeka. Jde o komplikaci?

„Pořád máme několik možností. Záleží, co budeme zrovna v utkání potřebovat. Dneska hrál Suchomel, byli tam také Krasniqi nebo Sadílek, i když to není jejich primární pozice. Můžeme počítat s Uchennou, takže máme z čeho vybírat. Teď mě ale nejvíc ze všeho zasáhlo Wiesyho zranění.“