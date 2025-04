Hejkal: Zápas blbec, recept na Plzeň jsme znali. Měla rozhodnout jasná penalta, tahle nebyla

Klokani se prali zdatně. S Plzní celý zápas drželi krok herně a po většinu času i výsledkově, nakonec jim ale postup do semifinále MOL Cupu po prohře 1:3 utekl. „Byl to zápas blbec,“ zhodnotil vypadnutí po bojovném výkonu asistent trenéra Bohemians Stanislav Hejkal. Odpískání sporné penalty, z níž padl rozhodující gól, se mu nelíbilo. „Za stavu 1:1 by měl rozhodnout jasný pokutový kop. A tenhle jasný nebyl,“ ulevil si.

Z vaší strany šlo o povedené utkání, ale výsledek se nedostavil. Mrzí to hodně?

„Z výsledku jsme samozřejmě zklamaní, ale z předvedené hry až tolik ne. Pokud jsme chtěli pomýšlet na postup, tak jsme museli vstřelit první gól. K tomu jsme v první půli příležitosti měli. Jednu šanci měl Pleštil a pak tam bylo několik přečíslení, které prostě musíme vyřešit. Pokud nevstřelíme gól, tak nemůžeme pomýšlet na lepší výsledek.“

První dva góly soupeře padly po chybách v obraně Antonína Křapky a Jana Shejbala. Nebudete to takhle zkušeným hráčům vyčítat?

„K prvnímu gólu: Tondra (Křapka) v tu chvíli couval, byl zavařený a za ním byl ještě Jan Vondra, který si možná mohl zakřičet a hrát tu hlavu sám. Tonda to pak hrál do toho nejnebezpečnějšího prostoru, kde byl Vydra a proměnil to. Byla to jasná chyba, tam se tyhle míče nehrají.“

A druhý gól a penaltový zákrok Shejbala. Nebyl jeho skluz ve vápně zbytečný?

„K penaltě vůbec nemělo dojít. Vyrovnali jsme a měli jsme to utkání vést jinak, být víc na míči. Místo toho byla víc na míči Plzeň a z té kombinace vyplynula tahle situace. Shejbal tam šel skluzem, což by neměl. A když už šel, tak nemělo dojít ke kontaktu.“

Odpískaná penalta pak byla poměrně sporná. Jak jste zákrok viděl vy?

„Bezprostředně po utkání jsem říkal, že tam asi nějaký kontakt byl a VAR to posvětil. Nicméně po zápase jsme se na to koukli ze všech dostupných záběrů a myslím si, že z nejprůkaznějšího záběru to byl, když to řeknu kulantně, takový rozporuplný zákrok. Myslím si, že toto utkání měl za stavu 1:1 rozhodnout jasný pokutový kop. A tenhle jasný nebyl.“

Náročný zápas to byl pro brankáře Tomáše Frühwalda, který dostal tři góly skoro z ničeho. Plzeň vytěžila z minima maximum.

„Byl to zápas blbec. Nejen pro něj, ale pro celou Bohemku. Zápas jsme vedli dobře, chybělo tomu jenom, abychom šli do vedení.“

Uspět v MOL Cupu byl teď asi největší cíl v závěru sezony. Jak teď pojmete zbytek ročníku. Bude čas na zkoušení něčeho nového?

„V žádném případě. Jsme jedenáctí a potřebujeme se dostat do prostřední skupiny. Máme těžký los: doma hrajeme s Plzní a jedeme na Baník, ale nechceme do té spodní skupiny. Pokud se tam dostaneme, tak tam by asi byla možnost si něco zkusit, ale ta poslední dvě kola pro to prostor není.“

Střelecky se vám v poslední době nedaří. V čem je problém?

„Víme o tom, kde nás tlačí bota. Doma jsme dali na jaře teprve třetí gól. Nemůžeme pořád vozit body z venku nebo tady hrát na 0:0. Zaměřujeme se na to, ale trénink vám nedá to, co zápas.“

Plzeň po vyrovnání stáhla Daniela Vašulína a hrála bez vysokého útočníka. Překvapil vás tenhle tah?

„Byli k tomu spíš donucení. Durosinmi ani Adu pro ně nebyli k dispozici a byla to spíš z nouze cnost, kdy posílili střed pole a Šulce vysunuli nahoru.“

Dodal vám tenhle zápas a výkon sebevědomí směrem k nedělnímu střetu se stejným soupeřem?

„Recept na Plzeň jsme už znali a ukázali jsme to. Myslím, že to bude jiný zápas. Nevím, jak se uzdraví ofenzivní hráči Plzně nebo jak na tom zdravotně budeme my, ale jsem přesvědčený, že ani jedno mužstvo nenastoupí ve stejném personálním obsazení. Ani my, ani trenérský štáb soupeře nespí. Zanalyzujeme si to, vyhodnotíme si to a v neděli na to jdeme znova. Potřebujeme každý bod, abychom se dostali do prostřední skupiny.“

Aleš Čermák se vrátil po delší pauze. Bude v neděli připravený nastoupit od začátku?

„V utkání se určitě promítne, ale jestli nastoupí v 60. minutě nebo od začátku, to budeme teprve konzultovat s fyzio týmem a se samotným Alešem. Jeho rekonvalescence byla poměrně dlouhá a věřím, že už v neděli dostane větší prostor.“