Bohemians - Plzeň 1:3. Viktoria v semifinále poháru. Mladý Baier chyboval, Šulcovy provokace

Klíčový moment napínavého podvečeru v Ďolíčku obstaral Pavel Šulc. Za stavu 1:1, po pěkné kombinaci s Jiřím Panošem a Matějem Vydrou, pronikl v 72. minutě do vápna, kde ho zastavil Jan Shejbal. Sudí Jan Všetečka stál blízko a ukázal na bílý puntík.

Spornou situaci, která se logicky nelíbila domácím fanouškům, posvětil i VAR. Přísnější penalta se pravděpodobně kopala správně. Z opakovaných záběrů to vypadá, že obránce Bohemky zasáhl Šulce kolíky do holeně, byť kontakt není na první dojem zřejmý. Viktorián pádu přidal, ale Shejbal ho trefil.

„Byla tam skrumáž hráčů, Shejbal šel do skluzu. Sudí to odpískal, VAR potvrdil penaltu. Šulcíkovi jsme pak věřili, že branku dá,“ řekl po postupu do semifinále asistent Viktorie Jan Trousil. „Byl to rozporuplný zákrok, když to řeknu kulantně. Ale vůbec k tomu nemělo dojít, Shejbal asi neměl jít do skluzu,“ dodal o chvíli později asistent Bohemians Stanislav Hejkal.

Šulc si ve vypjaté chvíli vzal balon od Cadua, který se nejprve rovnal k penaltě, ustál těžký moment a do branky před bohemáckým kotlem skóroval. Následovala divočejší oslava směrem k domácím fanouškům, kteří na tribuně zuřili a lomcovali se zátarasami blízko trávníku. K Šulcovi létaly kelímky s pivem a ostré nadávky. V samém závěru, kdy na poslední roh domácích šel před plzeňskou branku i gólman Tomáš Frühwald, využil brejk střídající Matěj Valenta, a upravil skóre na konečných 3:1.

„Přijeli jsme s cílem postoupit, což jsme splnili. Bohemka na nás byla dobře nachystaná v rozestavení 3-4-3, nechala nás rozehrávat a jejich hráči čekali na naše chyby v rozehrávce,“ hodnotil utkání Trousil. „Dali jsme gól, mysleli si, že zápas máme pod kontrolou. Pak ale přišel smolný moment a vyrovnávací gól. Trpělivostí jsme si vybojovali penaltu, musím kluky obrovsky pochválit,“ vyzdvihl plzeňský kouč a někdejší dlouholetý ligový stoper.

Zápas plný soubojů, klasicky „ďolíčkovský“, otevřel plzeňský Vydra ve druhém poločase. V 55. minutě si našel za vápnem špatně odhlavičkovaný balon, opřel se do střely pravačkou a rozvlnil síť před domácím kotlem. Nádherná branka, po níž se teprve odehrály další zásadní okamžiky čtvrteční partie.

Vydra skóroval podesáté v sezoně, poprvé v domácím MOL Cupu. Po reprezentační pauze, kterou využil k doléčení nasbíraných šrámů (například kotník po ataku Igoha Ogbua v zápase se Slavií), nabírá znovu vysoké tempo. Trefil se potřetí za sebou, navázal na pumelici proti Spartě a víkendový ligový gól se Slováckem. Vydrovy „rakety“ se stávají signifikantní značkou zkušeného forvarda. Ve střelách zdálky si libuje, míč umí trefit tvrdě a čistě oběma nohama. Na Bohemce byl jeho zásah důležitý, nicméně ne klíčový.

Chyba brankáře Baiera

Domácí se dostali zpět do hry po deseti minutách. Střídající Aleš Čermák, který v Plzni strávil šest poměrně úspěšných sezon, nachytal Viktora Baiera. Dvacetiletý gólman, jenž dostal v sezoně teprve podruhé šanci v ostrém zápase za áčko, propustil za záda lehké Čermákovo nahození ze strany. Domácí záložník se vrací po zranění a po vystřídání byl na hřišti pouhé dvě minuty, když mu západočeský mladík svým kiksem nabídl snadné vyrovnání.

„Viky je mladý, sbírá zkušenosti, jde o velký talent. Taková situace se může stát. Cením si toho, jak mu kluci pomohli, že jsme výsledek překlopili na naši stranu. Chyba se pak kousala daleko lépe,“ hájil svého gólmana Trousil. „Tímhle si mladí hráči musí projít a věříme, že je to posílí. Podobné věci se stávají i zkušeným hráčům, určitě ho nikdo nebude zatracovat, všichni ho podržíme.“

Trenér Miroslav Koubek zareagoval dvojitým střídáním – do hry poslal místo Daniela Vašulína odpočívajícího kapitána Lukáše Kalvacha, čímž zpevnil střed pole. Na plac šel také Cadu místo nevýrazného Merchase Doskiho. Až poté přišla Šulcova penalta a závěrečná trefa Valenty.

Viktoria ne zcela snadno, ale přesto proskočila mezi nejlepší čtyřku v domácím poháru. Při pátečním losu se rozhodne, na koho narazí v dalším kole. Společně s výběrem Miroslava Koubka semifinále hrají ještě Sparta, Ostrava a největší překvapení Olomouc, která přešla přes Slavii.

Viktoria pojede do Ďolíčku už v neděli, kdy oba celky čeká repete, tentokrát na ligové scéně. „Myslím, že ani jeden z celků nenastoupí ve stejném složení,“ predikoval Hejkal.