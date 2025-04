Opřel se do hlavního sudího Ondřeje Berky, a dost tvrdě, nevybíravě. Larsi Friisovi, trenérovi Sparty, se po postupu do finále MOL Cupu proti Plzni (1:0) nelíbilo, že stoper hostů Václav Jemelka nebyl vyloučený. „Tohle byla od rozhodčího naprostá katastrofa,“ reagoval ostře dánský trenér. Co ho tolik vytočilo?

Jemelka obdržel první žlutou kartu v sedmnácté minutě utkání. Na levé straně zastavil Veljka Birmančeviče, zatahal ho jednoznačně za dres, byť domácí hráč šel ochotně k zemi. Ale tady nebylo co řešit.

A pak se sporné situace kolem Jemelky začaly kupit. Stoper Plzně se dostal znovu do střetu se srbským reprezentantem, tentokrát sáhl po ruční brzdě, kdy protihráč mohl pelášit sám na branku. Verdikt: přímý kop ano, ale bez žluté karty.

Což nejen Friise vytočilo, kolem Berky se vytvořil hlouček hráčů. Stadion vibroval, lavička domácích vyvíjela tlak na čtvrtého rozhodčího. „To jste mi zvednul tep. Byly to jasné dvě žluté karty,“ začal Friis při otázce, co mu řekl.

„Při druhém zákroku mi bylo vysvětleno, že to na žlutou není. Co to ku… je? Jak je to možné? Pokud to takhle sudí rozhodne, není dobrý natolik, aby řídil takové zápasy,“ pokračoval dánský trenér.

Od Jemelky to nebylo v zápase ještě všechno. V jednatřicáté minutě (tedy vše se stalo do čtvrt hodiny) přišel další nedovolený zákrok. Rovněž na Birmančeviče, opět ho chytl za dres. „Po žluté kartě nastalo pár situací, kdy nevole diváků na stadionu mohla dotlačit rozhodčího, aby dal Džemovi druhou žlutou,“ zmínil Jan Trousil, asistent trenéra Plzně.

Proto Jemelka do druhého poločasu nenastoupil, místo něj Viktoria nasadila devatenáctiletého Jana Palusku. „Bylo to z důvodu, aby nedostal červenou,“ přiznal jasně Trousil. „Měli hrát o deseti, tak Jemelku o poločase vystřídali. Já bych udělal to samé,“ pálil Friis.

Téma rozhodčích tak pokračovalo i po druhém semifinále MOL Cupu, v úterý se řešil střet Baníku s Olomoucí (2:3), v němž došlo na tři vyloučení a nešťastné zranění útočníka Sigmy Jana Klimenta. „Už je to prostě příliš. Máte nějakou sadu pravidel, tak se tím řiďte,“ vzkázal Friis čtvrtému rozhodčímu během zápasu. „Nebrečím, neútočím žádným způsobem na Plzeň. Ale rozhodčí narušil zápas,“ pokračoval na tiskové konferenci a dodal: „Děkuji za otázku.“