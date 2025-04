Zelený vtipkoval: Oslava? Třeba se to ve mně probudí. Muž jara? Jsem Jaroslav, ale...

Jde o důležitý gól v kariéře?

„No, řadím ho do své sbírky spousty gólů, jako další zásah (usmál se). Byl důležitý, protože nám druhý gól neuznali. Je to hezké, mám radost z každého gólu, ale jsem víc rád za postup, že jsme utkání zvládli.“

Máte z každé branky radost, tak proč je neslavíte?

„Ani nevím, jak odpovědět. Dělá mi to radost vnitřně. Když dá někdo jiný gól, vzbudí to ve mně víc emocí. Třeba se to ve mně ještě probudí a jednou ho oslavím pořádně.“

Trefil jste se i při výhře v derby se Slavií (2:0). Cítíte se jako hráč jara?

„Jsem sice Jaroslav, ale asi bych to nijak nezveličoval. Povedlo se mi vstřelit góly v důležitých zápasech, ale nedělal bych z toho vědu. Jako muž jara se necítím.“

Byl jste překvapený, kolik místa jste tentokrát ve vápně dostal od hráčů Plzně?

„Obránce za mnou trochu zaspal. A pro stopery je pak hrozně těžké tohle bránit, protože jsou víc orientovaní na balon. Soupeř musí jít se mnou až do konce, což se mu nepovedlo. Jsem ale rád, že zaspal a já dal gól.“

Minule jste s Viktorií dostali čtyři góly, tentokrát máte nulu. Co stojí za zlepšením?

„Předchozí utkání jsme dostali jednoduché góly, každý balon za nás smrděl. Na to jsme se zaměřili a ukázali jsme si to na videu. Dneska tam byly taky situace, které jsme neřešili ideálně. Ale vyvarovali jsme se chybám, které jsme dělali minulý zápas a v důsledku toho jsme neinkasovali.“

S Plzní jste dvakrát prohráli, bylo proto důležité tohle výsledkově zvládnout?„Liga a pohár jdou do finále a teď se bude lámat. Je třeba zvládat každý zápas. Ale ano, kdybychom prohráli, byl by to pro nás další zásah, soustředili bychom se jen na ligu. Až do konce to bude napínavý boj o druhé místo. Ale tohle nám dodá sebevědomí. Doufám, že se to přenese do ligy a do finále poháru.“

Cítíte proti Olomouci šanci, když soupeři bude scházet útočník Jan Kliment?

„Ztratí tím sílu dopředu. Ale minulý zápas jsme si vyzkoušeli, že to není jednoduché. Na jaře byli nepříjemní, na podzim jsme prohráli. Potvrzují nepříjemnou formu, jsou nechutní, makají do poslední minuty. Já si jen přeju, aby v Olomouci bylo lepší hřiště než minule, protože se na to nedalo koukat. Chci, aby finále bylo mnohem fotbalovější.“