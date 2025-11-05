MOL Cup: Mladá Boleslav zvládla penalty v Ďolíčku, Baník vyřadil Pardubice
Fotbalisté Baníku Ostrava v osmifinále domácího poháru zvítězili 4:3 po prodloužení v Pardubicích a připsali si první výhru pod novým trenérem Tomášem Galáskem. Druhý dnešní zápas dospěl po výsledku 0:0 až do penaltového rozstřelu, v němž Mladá Boleslav uspěla 5:4 na hřišti Bohemians 1905.
Pardubice ve čtvrtém soutěžním utkání utrpěli první porážku po nástupu kouče Jana Trousila, jenž však dnes na lavičce kvůli nemoci chyběl. Jeho povinnosti převzal asistent Tomáš Polách. Pro Východočechy začalo utkání dobře, po čtvrthodině si Míšek naběhl na Botosovu kolmici a chladnokrevně zakončil k tyči.
Vyrovnání zařídil ještě do poločasu Planka po rychlém brejku a spolupráci s Havranem. Dvacetiletý záložník zaznamenal premiérovou soutěžní trefu po letním příchodu z Karviné. Obrat dokonal v 57. minutě Boula, na jehož nepříliš umístěnou ránu zpoza vápna zareagoval brankář Charatišvili pozdě. Další trefu přidal střelou o břevno Buchta.
V 83. minutě ale snížil Šancl, který se v zimě vrátí z hostování do Slavie a přestoupí právě do Ostravy, a v nastavení srovnal hlavou pro změnu bývalý hráč Baníku Smékal. Divoký průběh se šancemi na obou stranách pokračoval i v prodloužení a ve 110. minutě rozhodl tvrdým volejem Buchta.
Baník uspěl pod Galáskem na čtvrtý pokus po třech ligových porážkách. Slezané zdolali dnešního soupeře pošesté v řadě a počtvrté v tomto roce. V březnu si s ním poradili ve stejné fázi minulého ročníku domácího poháru, v němž došli až do semifinále.
„Šli jsme do toho s tím, že pošetříme některé hráče, ale rozhodně jsme nechtěli upřednostňovat ligu. Chtěli jsme postoupit a to se nám podařilo. Závěr základní doby jsme nezvládli, za stavu 3:1 jsme nepředstavitelně otevřeli hru. Klobouk dolů, že pak kluci mákli. Jsem rád, že nedošlo na penalty,“ řekl na tiskové konferenci Galásek. „S první výhrou jsem strašně moc spokojený. Zbývají nám (v poháru) tři zápasy, abychom postoupili přímo do Evropy. To bude náš cíl. Nikdo neví, jaký bude los,“ dodal.
Také v Ďolíčku se mezi Bohemians a Mladou Boleslaví odehrála repríza osmifinále ze začátku roku, tentokrát však slavilo druhé mužstvo. Průběh duelu byl zcela odlišný než v Pardubicích, přestože byl k vidění oboustranně otevřený fotbal.
Souboj týmů, které před utkáním čekaly na soutěžní vítězství shodně šest duelů, nakonec rozhodly až penalty. Devět střelců proměnilo, až v páté sérii domácí kapitán Hůlka nastřelil břevno.
Po dnešku je známo šest účastníků čtvrtfinále, které si zahrají i Jablonec, Slavia, Plzeň a Karviná. Z osmifinálového programu ještě zbývá odehrát zápasy Zbrojovka Brno - Hradec Králové (12. listopadu) a Artis Brno - Sparta (3. prosince).