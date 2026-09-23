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MOL Cup ONLINE: Kladno - Baník. Potrápí Ostravany druholigový nováček?

Zklamaný brankář Baníku Martin Jedlička po prohře v Jablonci
Zklamaný brankář Baníku Martin Jedlička po prohře v JablonciZdroj: ČTK / Petrášek Radek
iSport.cz
Pohár FAČR
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Jediným utkáním ve středu pokračuje 3. kolo MOL Cupu, druholigové Kladno hostí na svém stadionu ostravský Baník. Středočeši jako nováček vstoupili do druhé nejvyšší soutěže solidně, aktuálně jim patří desáté místo. Slezané jsou mezi elitou jedenáctí, přičemž z posledních čtyř utkání získali jediný bod. Dosud odehrané zápasy 3. kola MOL Cupu zatím přinesly na úkor prvoligisty jen jedno překvapení, olomoucká Sigma nezvládla penaltový rozstřel v Prostějově. Nepřipustí dnes Baník podobné zaváhání? ONLINE přenos z utkání sledujte od 16.00 na iSportu.

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