To byl ale kiks! Středočeský krajský přebor viděl úsměvný gól

Utkání Nového Strašecí s Poříčany se přelomilo do své 36. minuty a hostující Ondřej Puk vyslal pas za domácí obranu. Vypadalo to, že před nabíhajícím Bohuslavem Nádeníčkem míč odkopne do bezpečí strašecký Matěj Pařízek. Pro něj to ale bude moment, na který dlouho nezapomene.

Při snaze o odkop se mu totiž zamotaly nohy a místo zažehnání nebezpečí sebou práskl na zem a dovolil nejlepšímu poříčanskému střelci otevřít skóre zápasu.

Kuriózní branka nastartovala Poříčany v cestě za vítězstvím, které by se jinak asi rodilo složitěji. „Chtěli jsme vyhrát a zakončit podzim na čele tabulky. Průběh zápasu tomu ale neodpovídal, chyběla nám finální fáze. Gól jsme dali až po chybě domácích,“ uvedl trenér Poříčan Filip Stárek pro web fotbalunas.cz.

Kuriózní branka! Obránci se zamotaly nohy a střelec v klidu skóroval

Kouč domácího celku Ján Ducár byl po prohře hodně zklamaný. „Byli jednoznačně lepší ve všech směrech. Držení míče, souboje, šance. Bohužel jsme udělali dvě chyby a soupeř obě potrestal,“ uvedl pro Deník Ducár. „Potom jsme snížili a snažili se vyrovnat. Soupeř však do otevřené obrany vstřelil třetí branku,“ dodal.

Jeho svěřenci nakonec zvítězili 3:1 a zakončili podzimní část na druhém místě tabulky Středočeského krajského přeboru za Slaným, s nímž mají stejný počet 35 bodů, ale horší vzájemné utkání.