Hráčům Živanic nabízeli úplatek! Volal jim bývalý delegát, hromuje Špaček | iSport.cz

Živanice se na jaře v České fotbalové lize udržely. Byť přemýšlely, že na příští sezonu nepodají přihlášku, nakonec tak neučiní.

Co se stalo před utkáním v Zápech?

„Někteří hráči přišli s tvrzením, že jim bylo voláno ze strany bývalého funkcionáře a delegáta svazu, který je chtěl přimět k tomu, abychom zápas v Zápech prohráli a soupeř si uchoval naději na postup. Kluci to kategoricky odmítli. Šli s tím za námi a vše oznámili. Utkání jsme vyhráli. Paradoxně ho pískal rehabilitovaný rozhodčí Marek Pilný. Ovšem musím říct, že výborně. To se ale Zápům vůbec nelíbilo. Během i po utkání byl sudí dehonestován hráči a i funkcionáři klubu.“

Proč tuto závažnou skutečnost neoznámili Policii České republiky, případně Fotbalové asociaci ČR?

„Kluci nechtěli. Proto ani záměrně neříkám jména těch, kterých se to týkalo. Báli se, že je někdo bude vyslýchat, tahat na svaz a podobně. Jednoduše si nechtěli přidělávat problémy. Navíc důkazy jsou velmi problematické. Jestliže vám někdo volá, nenahráváte si to. Přesně tahle scéna je obrazem toho, v jakém stavu se český fotbal nachází. Problémy nejsou jen u nás a v nižších soutěžích, ale v celém hnutí. Podívejte se na Jihlavu a její barážové procitnutí.“

O jakého delegáta se jedná?

„Jméno vám říct nemohu. Nemám důkazy. Každopádně jde o člověka, který byl dlouhá léta funkcionářem v našem kraji a delegátem FAČRu. Čtrnáct dní před inkriminovaným zápasem z pozice delegáta vystoupil. A před zápasem se Zápy telefonoval několika našim klukům.“

Výkonný výbor FAČR vás v dubnu zbavil členství v asociaci. Už jste to vstřebal?

„Co s tím mohu dělat. Dostal jsem třístránkové rozhodnutí, kde se v předposledním odstavci píše, že jsem nenapravitelný a že jediný možný trest je vyloučení z FAČRu. Toto rozhodnutí nabylo právní moci mým vyzvednutím na poště. Osmadvacátým dubnem, kdy jsem si doporučený dopis vyzvedl, jsem byl oficiálně vyloučen ze svazových struktur. Od té chvíle nemohu za klub nic podepisovat. Jako občan se ale mohu ke všemu vyjadřovat i nadále. Své vyloučení považuji za jakousi morální facku od FAČRu, který se mě chtěl zbavit. Je to i varování pro ostatní. Pokud by měl někdo tendence poukazovat na poměry v českém fotbale jako já.“

Nicméně na jednání Etické komise, která se zabývala vaší kritikou poměrů v českém fotbale, jste měl podepsat prohlášení, že se nebudete do médií vyjadřovat.

„Přesně tak. Předseda Etické komise – pan Jan Pauly starší - se mě dotazoval, zda jsem ochotný podepsat papír, že se už nebudu vyjadřovat do sdělovacích prostředků. To jsem kategoricky odmítl. Považuji to za výsměch demokracii. V písemném rozhodnutí FAČRu o mém vyloučení je i zmínka, kde stojí, že jsem neměl s médii hovořit a vše řešit pouze interně. Jenže sám vím, kde tyhle stížnosti končí. Kdykoliv jsem se něčeho domáhal, nikdy mi nikdo neodpověděl. Naopak jsem rád, že jsem tento krok učinil a vyjádřil se. Trochu se rozbouřily vody.“

Ovšem v kritice poměrů v amatérském fotbale jste zůstali sami.

„To ano. Jsou mužstva, která v celém systému jedou, vyhovuje jim. Pak existují další, jež se bojí a vystoupit nechtějí. My ano. Nelíbí se nám, co se děje. Je mi z toho s prominutím na blití. Bylo by důležité, aby se do těchto věcí více zapojily profesionální kluby. Ty si hrají na svém písečku, ale jich se to přece také týká, což v baráži náležitě poznala Jihlava. Ještě horší je ale jedna věc.“

Povídejte.

„K těmto krokům mě nastartovala zranění Tomáše Kakrdy. Podotýkám, že úmyslné. Ten kluk je už téměř rok mimo fotbal. Má kompletně zlikvidované koleno, je po několika operacích a teprve začíná pořádně chodit. Víte, co mi řekli na svazu? No a co, ke zraněním dochází. To je fotbal. Nikdo se mu doteď neomluvil. Hráč, který mu to způsobil. Ani nikdo z klubu. Nikoho to nezajímá. Pokud dojde k úmyslnému zranění hráče s takovými důsledky, považuji to za vrchol. Pak jsem do toho začal šťourat.“

Zvažuje právní kroky formou občansko-právního sporu?

„Ano, budeme se o tom bavit. Už jsem to řešil i s právničkou Markétou Haindlovou. Je možné, že k žalobám dojde. Musíme se o tom pobavit. Je možné, že napadneme mé vyloučení z asociace. Také považuji za nepřípustné, aby mi na Etické komisi dávali k podpisu úpis k mlčenlivosti. To je naprostá nehoráznost. Problém je s důkazním materiálem.“

V České fotbalové lize jste se na jaře udrželi a soutěž hodláte hrát i v příštím ročníku, byť jste zvažovali odstoupení. Proč chcete hrát třetí nejvyšší soutěž i nadále?

„Kvůli klukům. Soutěž si vybojovali, zachránili se. Šlo o kolektivní rozhodnutí. Také doufáme, že se poměry začnou postupně měnit.“

Vážně si to myslíte?

„Až k tomu dojde, hned vám zavolám. Ovšem zabere to čas.“