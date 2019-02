Etická komise řeší Živanice. Situace ve fotbale se zhoršuje, varuje jejich šéf | iSport.cz

Špaček vzbudil velký rozruch, když na podzim zveřejnil otevřený dopis, v němž popisoval praktiky, s nimiž se v ČFL setkal. Upozornil na cílené nasazování skupin rozhodčích, tendenční řízení zápasů i nepřijatelné chování sudích k hráčům. Následně v rozhovoru pro deník Sport promluvil o zapojení klubů do celého systému.

„Těžko můžu být konkrétní a těžko se odhaduje, kolika klubů se to týká, ale bojím se, že je to minimálně třetina,“ odhadoval. Přesnou výši částek údajně putujících do kapes arbitrů, konkretizovat nechtěl. „Něco jsem slyšel. Mluví se řádově o desetitisících. Je to veřejné tajemství. Ale nikdo nemůže přiznat, že rozhodčím dává peníze, to je trestný čin.“

Komise rozhodčích pro soutěže v Čechách jeho podezření z ovlivňování zápasů odmítla a Živanicemi se začala zabývat příslušná disciplinární komise. Nyní případ „povýšil“ a dostal se na stůl etické komise celé asociace. Podle ní Špaček „mohl způsobit znevážení jména FAČR před širokou veřejností“. V úterý 26. února se tak má dostavit na Strahov, kde bude komise zasedat.

„Je to neadekvátní. Naše podněty přitom nikdo neřešil, nikdo se o ně nezajímal. Vůbec se jimi nezabývají, ať už jde o nasazování rozhodčích, jejich chování nebo těžké zraněné našeho hráče Kakrdy. Působí to dojmem, že se nám někdo mstí. Za to, že jsme upozornili, když je něco špatně. A celkové poměry jsou ještě horší,“ říká Špaček.

Jako jeden z dokladů uvádí rezignaci člena Komise rozhodčích FAČR Petra Mlsny, jenž nelichotivě popsal fungování sboru dohlížejícího na tuzemské arbitry, ale hovořil i o celém fotbalovém prostředí. „Český fotbal ovládá strach. Nesouhlasím s tím, kam se ubírá,“ uvedl v rozhovoru pro Sport. „Fotbal potřebuje důvěryhodnost a tu může budovat jen za předpokladu, že se v něm pohybují lidé s morálními vlastnostmi,“ dodal. „To, co v rozhovoru pan Mlsna řekl, mohu jen podepsat,“ přidává se Špaček.

Do „zážitků“ spjatých s neurovnanými poměry v ČFL mu jinak zapadá i poslední příhoda ze závěru podzimu, kdy si rozhodčí zápasu Živanic v Ústí nad Orlicí Marek Janoch zapomněl minci potřebnou pro losování před utkáním a posléze i penaltovým rozstřelem – a vše vyřešil slovně. „Zeptal se, jestli panna, nebo orel, a pak hodil do vzduchu fiktivní minci. Před penaltami se zeptal domácího kapitána, jestli budou začínat,“ kroutí hlavou Špaček, jehož tým po bezbrankové remíze 0:0 vyhrál na pokutové kopy 7:6.

Živanice jsou stejně jako jiné kluby popotahovány i kvůli tomu, že nedisponují počtem mládežnických mužstev nutným pro účast v ČFL. Ještě nedávno se tento nedostatek přehlížel, po jeho odhalení však musejí kluby zaplatit pokutu. Živanicím byla vyměřena ve výši 100 tisíc korun, jenže navíc jsou kvůli mládeži předvolány na jednání Odvolací komise FAČR. Hrozí jim další trest 50 tisíc korun a zákaz přestupů a hostování na jeden rok. „Jsem zaměstnaný člověk, kde má brát čas pořád někam jezdit?“ nadhazuje Špaček, jemuž začala s jeho případem už na podzim pomáhat právnička a šéfka České asociace fotbalových hráčů Markéta Haindlová.

Živanický předseda v této souvislosti upozorňuje na to, že při snižujícím se počtu dětí věnujících se fotbalu je prakticky nemožné požadavky na mládežnická družstva splnit. Praxe, kdy jsou pak za to kluby trestány, pokládá za nespravedlivou. „Chci se v téhle věci informovat na ministerstvu školství, které posílá do fotbalu peníze,“ říká Špaček.

Zářezy v ČFL? Od rozhodčích úmysl, myslí si Herzán. Živanice sledoval Chovanec, vyjádřit se odmítl 1080p 720p 360p REKLAMA