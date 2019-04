Kritika poměrů ve fotbale vyloučili z FAČR. Výsměch, říká šéf Živanic | iSport.cz

Jako oficiální důvod je uveden otevřený dopis, který Špaček publikoval loni v říjnu, a rozhovor pro deník Sport, v němž své názory na poměry v ČFL rozvedl a přidal i domněnku, že se čachry ohledně sudích týkají až třetiny klubů soutěže. „Mluví se řádově o desetitisících. Je to veřejné tajemství. Ale nikdo nemůže přiznat, že rozhodčím dává peníze, to je trestný čin,“ uvedl pro Sport.

Špaček nejprve musel vysvětlovat svá slova na disciplinární komisi pro Čechy, posléze si ho předvolala Etická komise FAČR. Ta po Špačkovi podle jeho slov požadovala, aby se zřekl dalších veřejných vyjádření. „Chtěli, abych už nemluvil s tiskem. Pak to předseda mírnil,“ tvrdí.

Etická komise pak kauzu předala výkonnému výboru a „předložila mu ke zvážení, zda není na místě uložit panu Špačkovi trest vyloučení z FAČR“. Ve hře byla i důtka, pokuta až do výše 500 tisíc korun či trest fotbalově prospěšné činnosti. „Čekal jsem, jestli nepřijde i zastřelení při úsvitu,“ glosuje ironicky Špaček.

Malík, Berbr a spol. se na zasedání 2. dubna rozhodli akceptovat doporučení, jiný trest neshledali postačujícím. „Pan Petr Špaček svými výroky uvedenými v otevřeném dopisu FAČR a svým rozhovorem v deníku Sport zvlášť hrubě porušil své základní členské povinnosti,“ odůvodnil výkonný výbor své rozhodnutí, v němž rovněž poukazuje na absenci důkazů o zmíněných nekalostech.

Vedení FAČR vadilo, že Špaček svá podezření neřešil interně, ale veřejně, a tím byl „vykreslen dojem existence hluboce zakořeněného korupčního prostředí“. Přičemž nemalá část veřejnosti podle výkonného výboru „rozhodně není nakloněna“ vytváření dobrých vztahů uvnitř FAČR ani směrem k ní.

„Hledali důvod, jak se mě zbavit. Připomíná mi to minulé doby, Chtěl jsem něco změnit a takhle to dopadlo. Je to dehonestace fotbalu,“ má jasno Špaček. „Vyčítali mi, že jsem mluvil pro noviny, ale chtěl jsem, aby se mohla vyjádřit široká fotbalová veřejnost. Z její strany pak přišla obrovská podpora. Pokud jsem dosáhl alespoň toho, že do našich hráčů už za přihlížení rozhodčích nekopají jako do hadráku, tak to považuju za malý úspěch, vcelku jsme už neměli problémy,“ dodává. Ohledně poměrů ve fotbale pak prý mlčet nebude. „Spát to nenechám,“ slibuje.