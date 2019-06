Velké změny ve třetí lize i divizích: kvůli béčkům staronová revoluce | iSport.cz

Juniorská liga se hrála od sezony 2012/2013 a v posledních dvou ročnících bylo 20 mužstev rozděleno na českou a moravskou skupinu. Obě se pak promíchaly v desetičlenných částech pro vítěze a pro poražené. Soutěž však nesplnila očekávání a kluby si vloni v březnu odhlasovaly její zrušení. Místo ní se vracejí B-týmy, kterých bude 22, o dva více než celků v juniorské lize. Přibyly Opava a druholigové Pardubice.

"Kluby si od toho slibují lepší servis, lepší podmínky pro přechod hráčů z mládežnické do dospělé kategorie. Až budoucnost ukáže, jestli se tento předpoklad naplní. Vracíme se ke schématu, které tady historicky bylo, béčka v ČFL hrála. Uvidíme, co to přinese ve srovnání s tím, když kluby působily v juniorské lize," řekl ČTK předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda během představení nového partnera druhé ligy automobilky Seat.

"Béčka" klubů z Čech budou zařazena do třetí nejvyšší soutěže, České fotbalové ligy, s výjimkou Českých Budějovic, které budou hrát divizní skupinu A. Kvůli tomu byla ČFL rozdělena na dvě skupiny po 16 mužstvech, místo dosavadní jedné s 18 účastníky.

V ČFL skupině A se představí čtveřice B-týmů - Příbram a rezervy tří nejlepších ligových celků mistrovské Slavie, Sparty a Plzně. Ve skupině B pak budou hrát "béčka" Pardubic, Hradce Králové, Liberce, Teplic, Jablonce, Mladé Boleslavi, Bohemians 1905 a Dukly.

Na Moravě jsou čtyři rezervy - Olomouc, Zlín, Ostrava a Slovácko - zařazeny do třetí nejvyšší soutěže, Moravskoslezské fotbalové ligy. Kvůli tomu se počet účastníků zvýšil ze stávajících 16 na 18. Do divizí přibyla "béčka" Karviné, Opavy, Třince, Jihlavy a Brna, místo dosavadních dvou moravských skupin s 16 celky proto vznikly tři po 14 mužstvech.

"Myslím si, že ligové B-týmy Sparty, Slavie, Plzně nebo na Moravě Baníku, což jsou atraktivní fotbalové značky, svou přítomností zatraktivní jakoukoli soutěž," mínil Svoboda.

Nejlepší ligové celky neskrývají výhledové ambice na postup svých "béček" do druhé ligy. Kluby hodlají B-týmy využívat i pro méně vytěžované hráče z "áčka" či ty, kteří se budou rozehrávat po zranění.

"B-tým primárně slouží pro potřeby A-týmu, ale naším hlavním cílem je rozvoj našich mladých hráčů. Klademe si cíle trénovat a hrát se stejnou intenzitou, náročností a herním projevem, jako nám ukazuje A-tým. Případný postup by byl strategický krok kupředu, stanovili jsme si ho do dvou let," řekl pro klubový web člen slávistického vedení Jiří Bílek.

"Oproti juniorské lize to určitě bude pro kluky skok. Jednak se už hraje o postup i o sestup a v soutěži se také objevují starší hráči, což kluky čeká poprvé. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Počítat můžeme i s tím, že v některých zápasech za nás budou chodit hrát hráči z A-týmu," doplnil trenér plzeňské rezervy Pavel Horváth.