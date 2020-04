Umíráček pro nižší soutěže. Fotbalová sezona blízko zrušení, kolik má času? | iSport.cz

Jen jedno jarní kolo se stihlo odehrát ve třetiligových soutěžích v Čechách a na Moravě, stejně tak v některých divizích. Víc už vládní opatření v důsledku koronavirové pandemie nepovolila. Zastavily se akce s účastí více než sta osob, následně došlo k redukci na třicet. Fotbal v zemi ulehl k nečekanému spánku. Ten trvá dál a na začátku dubna je evidentní, že dohrát neprofesionální soutěže spadající do gesce Fotbalové asociace České republiky je prakticky vyloučené.

„Komunikujeme s předsedy Krajských fotbalových svazů, sekretáři jednotlivých svazů a dalšími funkcionáři. Bavíme se o aktuální situaci, o tom, zda a za jakých podmínek lze soutěže dohrát a v jakém čase už to bude vyloučené. Ta problematika je velmi široká. Je vysoce pravděpodobné, že se ocitneme v bodě, kdy budeme mít na stole několik špatných řešení a budeme se rozhodovat, které z nich je to nejméně špatné…,“ prohlásil před pár dny pro iSport.cz Martin Malík, předseda FAČR.

Od té doby se věci posunuly.

Z diskuse mezi kluby a svazovými činovníky na různých úrovních vyšlo následující: soutěže je možné dohrát pouze v případě, že k restartu dojde nejpozději o víkendu 18. až 19. dubna. Tedy týden po Velikonocích. Hrálo by se nejen o víkendech, výrazný herní provoz by byl i během řádného pracovního týdne. Toto datum, coby jakýsi deadline, má příští středu schválit Výkonný výbor FAČR. „Ano, přesně tohle řešení je na stole. Navíc je akceptováno širokým spektrem klubů,“ potvrdil iSport.cz zdroj dobře obeznámený se situací.

Jestliže k tomuto verdiktu dojde, prakticky to znamená předčasnou stopku všem neprofesionálním fotbalovým soutěžím v Česku. Podobný scénář už uvedli do praxe v sousedním Slovensku, kde už v minulém týdnu anulovali drtivou většinu amatérských soutěží.

Možnost lokálních turnajů

Zrušení soutěží, respektive rozhodnutí o jejich nedohrání, je však pouze jedním krokem. Další musí následovat. Je potřeba zajistit prostupnost jednotlivých soutěží. To se bude z velké části odvíjet od dvou profesionálních lig v Česku, kterým velí Ligová fotbalová asociace. Ta prostřednictvím svého předsedy Dušana Svobody opakovaně prohlásila, že pokud to zdravotní situace dovolí, chce FORTUNA:LIGU a FORTUNA národní ligu dohrát. A klidně v červenci.

Jestliže by takový scénář opravdu nastal a fotbal se dal v průběhu května či června do pohybu, podle řádů by v platnosti byly postupy i sestupy. Z druhé ligy padají dva celky do ČFL, případně MSFL. A to je problém. Jestliže by došlo k anulaci neprofesionálních soutěží, postupujícím by se nikdo nemohl stát.

Verze s kompletním zrušením sezony by tedy nastala pouze v případě neaktivace první a druhé ligy. Jestliže se tyto dvě soutěže dohrají, připadá do úvahy propustnost jednotlivých lig odshora až po tu nejnižší. Další variantou je vytvoření nárazníkového pásma v podobě ČFL a MSFL. V praxi by šlo o to, že by došlo k oboustranné propustnosti mezi druhou a třetí ligou. Z té by však už nikdo nespadl a fotbalová sezona 2020/21 by začala od divizí níže ve stejném obsazení jako v nedohraném ročníku 2019/20.

Některé krajské svazy uvažují, že v případě příznivého vývoje na konci května by uvedly v život lokální turnaje, či vícekolové poháry.

