Limberského vítězná premiéra! Sejmul ho covid, je na třiceti procentech

Po zaplněných arénách v Madridu, Mnichově nebo Manchesteru uzavírá kariéru v mnohem skromnějších podmínkách. David Limberský odehrál první zápas v ČFL, třetí nejvyšší soutěži v Česku. Po uzavření profesionální kariéry nastupuje za Jiskru Domažlice a v sobotu zvládl vítěznou premiéru proti Slavoji Vyšehrad (3:1). „Rozhodně to nebylo ideální,“ prohlásil v pozápasovém rozhovoru s poukazem na to, že se ještě zotavuje po prodělání covidu.

37letý obránce bude atrakcí celé soutěže, na stadion šli fanoušci zvědaví na to, co předvede dlouholetá opora plzeňské Viktorie. V domažlickém dresu odehrál první mistrovské utkání, v němž přispěl ke třem bodům proti Slavoji Vyšehrad, ještě v minulé sezoně druholigovému mužstvu.

„Soupeř to byl určitě kvalitní. Nechtěli jsme to podcenit, začátek byl z naší strany nervózní, trošku jsme se rozkoukávali. Pak jsme dali gól a bylo to docela dobré. Vyšehrad následně z ojedinělé akce vyrovnal, to nás dostalo trošku do útlumu. Ale šli jsme si za tím, šancí jsme měli hodně a padlo to tam. Jsme rádi, že jsme vyhráli 3:1,“ hodnotil utkání pro klubový web zkušený obránce a majitel pěti mistrovských titulů s Viktorií Plzeň.

Limberský v létě ukončil bohatou a úspěšnou profesionální kariéru, kterou z velké většiny spojil s dresem Viktorie Plzeň. V Domažlicích se zasunul na stopera, na závěr kariéry už se mu nechce lítat po levé lajně, kde nastupoval v Plzni i v reprezentaci.

Před startem soutěže se navíc potýkal s velkou nepříjemností, z tréninku ho vyřadil covid, kvůli čemuž nestihl ani generálku před zahájením ostré sezony.

„Měl jsem těžký průběh covidu, fyzicky jsem se cítil tak na třiceti procentech. Jsem rád, že jsme to nějak zvládl, ale rozhodně to nebylo ideální. Věřím, že v týdnu potrénuju a zase půjdu nahoru, ale je to otázka času, kdy se dostanu zpátky na stoprocentní fyzickou kondici,“ pověděl Limberský.

Nemoc, která už více jak rok sužuje celou planetu, ho znatelně potrápila. „Bylo to po hrubé přípravě, kdy jsem všechno odběhal a cítil se fantasticky. Odehráli jsme super přátelák s Viktorkou (3. července, Domažlice prohrály 2:4), kdy to byl vyrovnaný zápas. Pak mě to složilo, minulý týden jsem zvládl dva, tři tréninky a šlo se na to. Vzalo mi to hodně moc fyzických sil a musím je zpátky načerpat,“ dodal blonďatý obránce.

Další zápas hrají Domažlice, pravděpodobně znovu se zvučnou posilou v sestavě, v sobotu od 10:15 v Písku. O týden později ve 3. kole (sobota 14. srpna) změří Limberský a spol. doma síly se Slavií B. Domažlice mají vysoké ambice a jsou jedněmi z kandidátů na postup do druhé ligy.