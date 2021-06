Limberský a Domažlice: plní dávný slib, v Plzni mu tleskali na tréninku

Limberský absolvoval v pátek představovací tiskovou konferenci v Domažlicích. „Je to čest, že ho zde máme, jak pro nás funkcionáře, tak i pro hráče, že můžou s takovou fotbalovou ikonou hrát,“ prohlásil prezident Jiskry Domažlice Jaroslav Ticháček, když oficiálně přivítal hvězdou posilu.

37letý obránce v Plzni neprodloužil kontrakt a po sezoně, která se západočeskému klubu příliš nevyvedla, završil bohatou kariéru lemovanou pěti ligovými tituly, třemi účastmi v Lize mistrů a dvěma s reprezentací na mistrovství Evropy.

„Oddaloval jsem to, co to šlo, ale doba nastala, plním dávný slib, asi čtyři, pět let starý. Je to díky trenérovi, který je můj nejlepší kamarád. Ukončil jsem profi fotbal, ale nejdu sem pro srandu. Budu hrát nejvíc, co budu moct a snad to nebudu ostatním kazit,“ prohlásil zkušený hráč, který má na kontě přes 400 ligových startů.

S Domažlicemi už si zatrénoval, do zápasu zatím nešel, aby se dal stoprocentně dohromady po zranění, které možná uspíšilo jeho konec na nejvyšší fotbalové scéně. Hrát na úrovni třetí ligy bude pro blonďatého obránce zcela nová zkušenost.

„Několik zápasů Domažlic jsem viděl, rozhodně to není okresní přebor. Hraje se v tempu, jsou to mladí hráči ve třetí lize. Soutěž jsem nikdy nehrál, bude to něco nového. Ale snad tempu přivyknu a chtěl bych, aby hráči kolem mě šli ještě nahoru. Kádr na třetí ligu je tady hodně nadstandardní, ambice by měly být ty nejvyšší,“ prohlásil na uvítací tiskové konferenci, která na sociálních sítích vzbudila mezi domažlickými fanoušky velký zájem.

Limberský si zcela nezavřel dveře ani v plzeňské Viktorii, kde se podepsal pod největší klubové úspěchy. Navštívil první trénink po zahájení letní přípravy, tentokrát si už jen v civilu vychutnal potlesk bývalých spoluhráčů.

Až následné týdny, možná měsíce napoví, zda Limberský nastoupí do klubu v nové roli.