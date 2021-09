Místo Brazílie ČFL. Ve Slavii strádal a přibral, nakopne Felipeho Rakovník?

Už ne orloj, Staré Město a vůbec veliká Praha. Stejně tu byl Joao Felipe osamocený, ztracený. I se svou partnerkou se přestěhuje blízko Křivoklátsku, do šestnáctitisícového Rakovníka. Tam teď bude hrát fotbal za ambiciózní třetiligový výběr.

Se Slavií se rozhodl pro rozvod z rozumu. Jeho hlavní „pečovatel“ Petr Hurych, šéf slávistické akademie a klubových skautů, který jako jediný ve Felipeho blízkosti vládl jazykem portugalských kolonizátorů, nemohl donekonečna hlídat osamělého chlapce ve velkoměstě. Starat se mu o zábavu a o osobní spokojenost a rozvoj.

Monotónní pendlování mezi bytem a areálem v Horních Počernicích přestalo jemu i Slavii dávat smysl. Navíc v době, kdy se přerušovaly soutěže od třetí ligy níž, přibral a znatelně dával najevo svůj stesk. „Saudade,“ jak se říká v jeho řeči. K naplnění původně čtyřletého kontraktu chyběly ještě další dva roky.

Paradoxně v Rakovníku najde víc ze svého domova. Klub totiž spoléhá na několik zahraničních hráčů, mezi nimi právě i na dva Brazilce a Portugalce – Potchiho, Wilsona Barbosu, Juniora Agostinha nebo Matheuse.

„Zásadní roli hrál ale náš trenér Mohamed Ben Hassen, který se zná s hráčovým agentem a kterému úspěšně představil projekt, který u nás tvoříme za pomoci zahraničního partnera Abdelmoutiho Kaakiho,“ popisuje předseda Marek Tvrz.

Pro úplnost, jedná se o investiční skupinu Kaaki Sports Group, která má podpořit velké ambice středočeského klubu. Do Rakovníka dává část peněz, vyhledává a pomáhá financovat hráče a v rozběhu jsou i různé fotbalové kempy, mimo jiné i partnerství v oblasti mládežnických náborů právě se Slavií. Součástí těch plánů je právě i Felipe.

„Joao je hráčem, který dokáže rozhodovat zápasy. My máme velké ambice, ale vše se tvoří postupně, což se odrazilo na výsledkově nepovedeném vstupu do soutěže. I proto jsme o Felipeho velmi stáli,“ vypráví Tvrz a upozorňuje na nelichotivé čtrnácté místo po osmi kolech ČFL skupiny A.

A zmínit se musí i předchozí sezony po postupu z divize: ta předminulá, premiérová ve třetí lize, by nejspíš skončila sestupem, nebýt protivného covidu. Rakovník klečel na posledním místě se sedmi body po šestnácti kolech, když se soutěž nuceně přerušovala. Minulý ročník – šest bodů po osmi kolech, průběžné čtrnácté místo, vlastně totožná situace jako teď.

Všechna jednání probíhala od Felipeho konce ve Slavii, tedy od druhého září, až po definitivní dohodu, kterou Rakovník oznámil v úterý odpoledne. „SUPERPOSILA PRO A-MUŽSTVO,“ naznačil nejdřív klubový Twitter s malůvkou hráče v brazilském dresu. Později odhalil celou pravdu. I se všemi podstatnými doprovodnými informacemi. Třeba že přichází český mistr.

Tím Felipe skutečně je, ze sezony 2019/2020, kdy za „sešívané“ nastoupil v jednom a jediném ligovém utkání. Ve skupině o titul doma s Jabloncem při výhře 4:0 odehrál sedmnáct minut. Ještě předtím, na konci září 2019, naskočil v domácím poháru proti Vyšehradu, slepovaná sestava vypráskala druholigového soupeře 8:0, Felipe se na té náloži podílel jednou trefou.

Jenže to bylo úplně všechno. Jinak hrál převážně za juniorku ČFL. Kde se ale blýsknul, byla mládežnická Liga mistrů. V ní nastoupil do všech šesti zápasů základní skupiny. Gólem rozhodl o domácí výhře nad Borussií Dortmund, hattrick našvihal Interu Milán při překvapivě pohodlné výhře mladých slávistů 4:1.

Jenže v klubu prostě nedovedli brazilský talent rozvinout víc. Tak, aby se mohl prosadit v prvním týmu. Když mu „sešívaní“ nabízeli hostování v české první lize, například v Liberci nebo v Teplicích, nepochodili u hráčova manažera.

„Věřím, že mu pomůže i přestěhování do malého města z Prahy a bude se moci plně koncentrovat na svoji kariéru. V Rakovníku bude žít se svojí ženou, takže zde bude mít maximální podporu. Má obrovský talent, stále je mu pouze dvacet let, věřím, že jej nastartujeme a Joao bude opět na očích velkých klubů,“ přeje si Tvrz a spoléhá právě i na Felipeho krajany v kádru.

Ostatně tam – do Brazílie – mířily mladíkovy myšlenky nejdřív. Nejlépe vrátit se do milovaného Sao Paula. Dokonce do rodné země po konci ve Slavii i odletěl a řešil tam svůj fotbalový návrat. Bezvýsledně. Uspěl až Rakovník. Jakkoliv neuvěřitelně to zní… Středočeši pustili Felipemu do smlouvy výstupní klauzuli, která má mít hlavně ten účel, aby dvacetiletý Brazilec stále vyhlížel návrat do profesionálního fotbalu.

Pokud se rozehraje, stačí aktivovat, vyplatit… Příležitost k restartu by mohl mít poprvé už zítra v Hostouni.