Gól přes celé hřiště! Brankář v přeboru překvapil explzeňského obra

Brankář jako střelec? Když už, tak z penalty. Ve výjimečných případech při závěrečném zoufalém tlaku jako před lety Zdeněk Zlámal. Jenže brankář v plzeňském krajském přeboru Radek Šašek ani nemusel vylézt z vlastního vápna. V zápase proti Chotíkovu oslavil návrat Bohemie Kaznějov do „kraje“ po 44 letech gólem přes celé hřiště. Na druhé straně přitom stál dvoumetrový obr.

Kaznějov zatím po návratu do krajského přeboru neměl ani bod. Ve čtvrtém kole proti Chotíkovu si ale pořádně vylepšil skóre. Výhru 5:0 vyšperkoval Radek Šašek. 33letý gólman v 68. minutě v klidu zpacifikoval hostující roh a jeho následný nákop k překvapení všech skončil v síti na druhé straně!

„Já se snažil pouze vyslat našeho útočníka do možného brejku. To, že z toho bude gól, by mě ani ve snu nenapadlo. Popravdě jsem si myslel, že jsem výkop spíš zkazil. Moje překvapení bylo opravdu velké,“ vzkázal redakci Sportu.

Jeho nákop opravdu nenašel žádného spoluhráče, ale překvapil všechny, včetně hostujícího brankáře Matyáše Šampalíka, kterého po odskoku přeskočil. Přitom právě Šampalík je obr i mezi gólmany. Měří dva metry a před lety ho ještě coby dorostence zkoušela i Viktoria Plzeň. Tentokrát doplatil na menší obratnost.

„Můj gól byl jen třešnička na dobrém výkonu našeho týmu. Dnes se mi prostě zápas povedl, ale příští týden to může být naopak. Snad jsem si štěstí nevybral do konce sezóny a pomůžu týmu k dobrému umístění,“ věří Radek Šašek, který vychytal první kaznějovské body v přeboru. Příští týden ale bude mít víc práce, Bohemia jede bojovat na hřiště zatím neporažené Horní Břízy.