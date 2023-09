Šéf rozhodčích v Čechách o Patákovi a spol.: Pověst džungle chvíli potrvá

Od prosince řídí Rudolf Špoták rozhodčí v nižších soutěžích. Sám kdysi pískal a uznává, že jeho lidé mají špatnou pověst, kterou se nepodaří rychle napravit. K tomu odmítá, že by jeho komisi ze zákulisí řídil kontroverzní Peter Sádovský. Komise rozhodčích v Čechách není pro něj hlavním zaměstnáním. Především pracuje jako hejtman Plzeňského kraje za Piráty. Po rozhovoru pro iSport Premium, kam ho zavezl osobní řidič, mířil na jednání do sněmovny.

Jak byste popsal situaci mezi rozhodčími v ČFL a níže?

„Začíná se stabilizovat. Dokázali jsme se zbavit rozhodčích, kteří měli škraloup. I když, a to si pojďme říct na rovinu, patřili mezi ty zkušenější. A když chtěli pískat podle pravidel, tak to opravdu uměli. Jenže měli škraloup. S tím souvisí, že se věkový průměr rozhodčích snižuje. Nejvíc to je vidět v profesionálních soutěžích, ale u nás je trend úplně stejný. Tím vzniká spousta nevynucených chyb. Máme sice drajv, podobně jako když postavíte tým na mladých hráčích, ale scházejí zkušenosti. A myslím, že to bude trvat čtyři až pět let, než se tihle mladí vypískají. Je to ovšem cesta, kterou se FAČR rozhodla jít. Na druhou stranu, čelíme proto kritice od oddílů.“

Proč?

„Že rozhodčím chybí zkušenost a že chyby, které dělají, pramení právě z ní. Opravdu tomu tak je, je to dobře vidět. Ale my musíme vydržet.“

K rozhodčím i delegátům, a to konkrétně, se ještě dostaneme. Vy jste hejtman Plzeňského kraje, což je docela vysoká pozice. Jak to jde dohromady s předsedou komise rozhodčích?

„V dnešní digitální době se to skloubit dá. Dávám tomu tak deset až patnáct hodin týdně. Mojí výhodou je, že mám komisi složenou z lidí, kteří mají zkušenosti. Na klidu mi tahle práce nepřidala, ale vidím, že má smysl, tak jí potřebný čas věnuju.“

Jste to vy, kdo dělá delegace na jednotlivá utkání?

„Ano, dělám je. Vždycky se udělá první nástřel delegací, potom proběhne připomínkování. Kolegové z komise jsou všichni delegáti, takže mají bližší poznatky. Delegujeme podle náročnosti utkání, podle formy, zkušeností, podle historie. Delegáty obsazuje kolega Pavel Pešek.“

Ptáme se proto, že fotbalovým prostředím se nese, že delegace obstarává Peter Sádovský, který není členem komise a je považován za takovou šedou eminenci.

„Nevím, jestli je pan Sádovský šedá eminence. Je pravda, že se spolu známe několik let. Jsme ze stejného kraje, dokonce ze stejného okresu. Proto asi vzniklo takové pojítko a já jsem se mu ani nedivil, protože se ví, že jsme kamarádi. Ale delegace nedělá. Je pouze delegátem a jezdí na utkání.“

Komise rozhodčích ŘKČ Předseda: Rudolf Špoták Členové: Libor Zeman, Pavel Pešek, Zbyněk Novotný, Marek Peterka, Jiří Ulrich

A má ještě nějakou jinou, veřejně neznámou roli? Ptáme se, protože se to opravdu dost silně říká.

„Ne. Můžete se zeptat i dalších členů komise. Jediný, kdo chodí na naše jednání, je Martin Drobný jako předseda Řídící komise pro Čechy. Peter Sádovský do ničeho nezasahuje.“

Vy asi nesouhlasíte s tím, že pan Sádovský je kontroverzní postava. Ale takovou pověst má. Jak se k ní podle vás dopracoval?

„To je spíš otázka na něj… V době, kdy se o něm uvažovalo jako možném členovi jedné z předchozích komisí, objevily se články o jeho spojení s Romanem Berbrem. Stačí jeden a v tom okamžiku se stáváte kontroverzním. Vlastně každý, o kom se historicky mluvilo v souvislosti s členstvím v komisi, se stává kontroverzním.“

Jaký byl váš vztah k Romanu Berbrovi?

„Já jsem ho zažil jako předsedu Plzeňského kraje, když jsem začínal jako rozhodčí. Potkávali jsme se na seminářích, ale neměli jsme blízký vztah. Mně osobně se ani moc nelíbilo, jakým způsobem to mezi kolegy funguje.“

V jakém smyslu?

„Poznal jsem osobně některé z kolegů, kteří jsou dnes obvinění a od minulého týdne už někteří z nich dokonce odsouzení… Prostě se mi něco nelíbilo, a tak jsem někdy v roce 2010, 2011 skončil.“

Teď byste asi trval na tom, že přišly lepší časy. Přesto mají ČFL a nižší soutěže pořád pověst fotbalové džungle. Vnímáte to tak?

„Tu pověst určitě mají a myslím si, že potrvá ještě několik let, kdy se jich bude držet. To je prostě reálný fakt. Špatné renomé se bude odstraňovat daleko hůř a jakákoli kauza typu Paták tomu neprospěje. Jestli se nám podařilo z minus dvacet jít na minus deset, podobnou kauzou se vracíme zase na těch minus dvacet.“

Spíš třicet.

„Spíš třicet.“

Myslíte si, že stále funguje jízdné, jak se o tom mluvilo v časech Romana Berbra? Tedy že si klub úplatkem zajistí klidné pískání na celou sezonu? Nebo že si rozhodčí zajistí více delegací?

„Jestli chodí platit, tak tedy nevím komu. Mně rozhodně platit nechodí, to můžu říct na rovinu. Já to ani nemám zapotřebí, abych takové věci dělal. Já šel do téhle pozice proto, že jsem viděl, že sudí v Čechách nemají vedení, fungují v provizoriu pod vedením velké komise Radka Příhody.“

Funguje cílené a pravidelné ovlivňování zápasů kvůli sázkám? Máme tu nedávný případ Michala Patáka, kdy to tedy není prokázané, ale taky kauzu kolem utkání Rakovník–Motorlet z roku 2021, která už je u soudu.

„Nebezpečí sázek je obrovské. Netýká se samozřejmě jenom fotbalu. Co mě fakt překvapilo, že se řeší i v MMA. Pokud se taková věc děje, musí s ní bojovat především na fotbalové asociaci. Ale my taky. V rámci naší pracovní skupiny se chceme podívat do minulosti. Na utkání s neobvyklými počty branek nebo na časy, v nichž padaly. Což jsou ale také věci, které vůbec nemusí být závislé na rozhodčích, čímž je nevyviňuju. Obecně platí, že takové věci chceme monitorovat.“

Myslíte, že máte mezi svými sudími takové, kteří v tom jedou? Je to přece lákavá vidina zisku.

„Lákavé to asi je. Na druhou stranu tam je i obrovské riziko, protože se dáváte dohromady s mafiánskými praktikami. Navíc, možnost rozhodčího extrémně ovlivnit utkání je miniaturní. Třeba šest branek za poločas, to v moci rozhodčího úplně není. Jinak skončíte jako Michal Paták.“

Opravdu miniaturní? Třeba v Patákově případě šlo o jeden gól v závěru poločasu, což už docela zařídit může. Jen se mu to teď vymklo.

„Pokud se bavíme o jedné brance v jistém časovém úseku, tam možnost ovlivnění je. Já se bavím spíš o zápasech, kde mají během patnácti minut padnout čtyři branky. To je už mimo schopnosti rozhodčího. Stejně jako když se v extrémním případě spolu domluví oba týmy, tak už s tím rozhodčí neudělá vůbec nic. Monitoring podezřelých utkání, extrémní výkyvy sázek, to už je spíš práce pro FAČR a pro policii. Asociace musí říct, že to je no-go zóna, usilovně na tom pracovat a dávat exemplární tresty.“

Taky bychom neměli zapomenout na vcelku klasickou cestu, že funkcionář klubu přijde napřímo za rozhodčím s nabídkou úplatku, případně naopak. Máte pocit, že se to v nějaké míře děje?

„Já nevím, jestli se to děje. Všem rozhodčím bylo osmnáct, všichni jsou svéprávní, takže dobře vědí, co dělají a jaké to může mít důsledky. Kdybychom na něco přišli, skončí na hodinu. Jako skončil Michal Paták. Nemilosrdně s každým zatočíme. Všichni víme, podle jakých pravidel se hraje. A u Patáka každý vidí, že to může mít i trestněprávní rovinu. A jestli někdo byl dosud v pokušení, teď už nebude.“

Vy jste politik, takže víte, že hodně důležitá je reputace. U rozhodčích to podle nás platí v zásadní míře taky. Proč tedy pan Paták dostával delegace, když to byl s náskokem nejvíc kontroverzní sudí ve fotbale?„Reputačně to asi jako moc dobré v jeho případě nebylo. On byl po vyřazení z profesionální listiny přijat do listiny rozhodčích ŘKČ, protože to bylo v éře Romana Berbra. Pak dlouho nepískal, i kvůli zraněním. Já se ho před touto sezonou ptal, zda chce pískat i nadále. On mi řekl, je to úsměvné, že by šlo o jeho třicátou sezonu, po níž by chtěl kariéru ukončit. Ptal jsem se Martina Drobného, předsedy ŘKČ, on mi říkal, že neměl žádný exces, žádný trest, nebyly stížnosti. Neměl jsem důvod mu nevěřit. O to větší zklamání pro mě zápas na Admiře byl. Ano, souhlasím, reputace je důležitá. Ale obecně, pokud si někdo odsedí svůj trest, pak bychom na něj měli pohlížet jako na člověka, který může dostat další šanci.“

Ale v případě Michala Patáka, a v rámci rétoriky celkového očištění fotbalu od minulé éry, už mu přece šanci nedávám, pokud mám možnost mu ji nedat. Pokud mám tu volbu.

„Jasný, já souhlasím. Ale na druhou stranu, pojďme si říct, kdyby Michal Paták neprovedl, co provedl, tak v klidu dopískal tuto sezonu, my bychom se s ním na jejím konci rozloučili a nikdo by nic neřešil. Stejně jako se to neřešilo dosud od roku 2016, kdy taky v některých obdobích pískal.“

Jenže zrovna u něj má ta opatrnost nebo podezřívavost nějaké logické historické důvody. A my bychom mohli namítnout, že kdybyste ho tam nedával, tak by nedošlo k Admiře.

„Pořád bojujeme s tím, že máme málo zkušených rozhodčích. Vím, co by Libor Kovařík dal za to, kdyby měl o tři čtyři zkušenější sudí víc. Ano, můžu jít na pranýř, že jsem měl špatný odhad, ano, v tomhle případě to asi byl špatný odhad. Ale svědomí mám čisté.“

Bavil jste se od té doby vy nebo někdo z komise s Patákem?

„Ne. Ale mluvil jsem s některými lidmi, kteří už nejsou ve fotbale a byli mu třeba blízcí, a dá se říct, že se všemi přerušil veškeré kontakty.“

Osobnosti o zářezu Michala Patáka. Je to deb..., prohlásil Voráček Video se připravuje ...

Víte o tom, zda byl třeba ve složité finanční situaci, že udělal takhle očividnou věc?

„Nevím, ale je to asi možné. Znám třeba případy, kdy účetní vzala 200 000 ve škole pro svou zadluženou dceru, přitom bylo zcela zřejmé, že se na to přijde. Taky nepochopitelné, ale stalo se.“

Co strach z mafie, kdyby to nevyšlo, jak mělo vyjít?

„Samozřejmě tam taky může být. Situace pro něj asi musela být hodně těžká, když udělal takovou veřejnou sebevraždu. Nic jiného než veřejná fotbalová sebevražda to nebylo. Třeba neměl jinou možnost. Podle mě si byl vědom, že právě píská svůj poslední zápas. Přesto to udělal.“

Vy jste na tiskovce po Patákově kauze říkal, že už žádná další toxická jména na listině mezi rozhodčími a delegáty nemáte. Opravdu nemáte obavu, že se mezi vašimi lidmi skrývá další Paták?

„Nevnímám to jako extrémní riziko. Samozřejmě, pokud bychom se bavili mediálně, tak tam někoho máme.“

Právě.

„Máme tam rozhodčí, kteří prošli první ligou a mají nějakou historii. Nenadál, Hanousek, Švagr, Orel, Rejžek, Pilný. Ano, máme tam Pilného, prostě máme. Máme tam Matějčka, který nám upadl v Karlových Varech.“

Asi bychom mohli zmínit i jiná jména, jen se těžko prokazuje jejich závadné počínání. Ale začněme tedy u Milana Matějčka. Má za sebou jednak hodně nepovedenou baráž Karviná–Jihlava (2:1) ze sezony 2018/19, ale taky loňskou alkoholovou eskapádu ze zápasu Karlovy Vary–Plzeň B (3:2). Proč je pořád na listině?

„Předně patří mezi zkušené. A za své předchozí chyby byli potrestaní. Ani pracovní skupina Radka Příhody ani jednoho z nich ze svých řad nevyloučila, z listiny nevyřadila.“

Ovšem zápas v Karlových Varech, kde Matějček upadl, jak sám říkáte, už spadá do období vaší působnosti. Sice potom stál až do dubna, ale je zpátky. Proč?

„Situace se sice stala po mém jmenování, ale komise byla zvolena až v prosinci, teprve poté jsem se ujal funkce. Rozhodovala tedy pracovní skupina komise Radka Příhody a ta žádný trest ani vyřazení nenavrhla. Poté, co rozhodčí převzala moje komise, řekli jsme, že minimálně půl roku nebudeme zasahovat do listin ani rozhodčích ani delegátů. Nejhorší v jakékoli pozici je, když první věc, co uděláte, jsou čistky, aniž byste předtím odvedl jakoukoli práci. Proto rozhodčí Matějček pokračoval, přestože ze začátku jen na utkání mládeže. Chtěl jsem mít jistotu, že se jeho exces nebude opakovat.“

Co Marek Pilný? Jeho reputace kvůli veleznámému opileckému příběhu z Příbrami je pomalu na úrovni Michala Patáka.

„Pan Pilný byl za svůj prohřešek dokonce vyhozený z FAČR. A pak byl přijatý zpět, takže svůj trest si odseděl a platí pro něj stejná pravidla jako pro ostatní. Na druhou stranu si pojďme říct, kde je ta reputační hranice? Kdo ví, kde se nachází, a umí ji namalovat? Když si vezmete poslední dva předsedy velké komise, Radka Příhodu a Libora Kovaříka, a polovinu delegátů, kteří dnes chodí po první lize, najdu u nich také kontroverze. Vždycky tam byla nějaká chyba.“

Jenže rozdíl je v tom, zda úmyslná, či neúmyslná. Zda jsou opakované. A taky se Příhoda ani Kovařík nemotali u lajny nebo na hřišti opilí.

„Jo, to souhlasím. Ale pořád platí, že namalovat reputační hranici neumíme. Kdybychom to uměli, byli bychom všichni úplně spokojení.“

Úplně ji namalovat neumíme, ovšem u někoho, jako je třeba Marek Pilný, by asi došlo k velmi výrazné shodě, že ji překročil.

„Ano. Na druhou stranu byl potrestaný a začal znovu.“

Proto se bavíme o reputaci. Ne o tom, zda může pískat znovu. Evidentně může, my jenom říkáme, že to je špatně.

„Tak si vezměte, že někde hráč zmlátí protihráče, dostane šest zápasů jako trest a pak hraje dál. On nemá špatnou reputaci? Když někdo trefí rozhodčího, dostane dva roky trestu a vrátí se, je to v pořádku?“

To je jiné. To je věc oddílu, kdežto vy jste reprezentant asociace, instituce.

„Ale i oddíl je členem asociace, instituce. Vy byste jako předseda oddílu takového hráče nechal hrát za svůj klub? Já třeba ne, ale tady třeba může být ta reputační hranice.“

My tam vidíme rozdíl. Ještě vám předložíme nějaká jména. Tím prvním je Slavomír Kozel, kontroverzní šíbr z Karlovarska.

„Co jsem slyšel, měl být dokonce navržený na předsedu komise rozhodčích. Tím pádem moje reputace taky nebude valná, když jím jsem. Abyste mě pochopili, mám dojem, že kdokoli se stane předsedou, nebo je pouze v návrhu, okamžitě se stává člověkem s pošramocenou pověstí. Nemyslím to ve zlém, jenom uvažuji. Kozel je místopředsedou Karlovarského fotbalového svazu, figuroval v neúspěšném návrhu, je to bývalý rozhodčí. Nevnímám ho jako kontroverzního funkcionáře.“

Nějaký čas jsme strávili diskusí o reputaci, která je pro hejtmana jistě podstatná. Nemůže vám angažmá ve fotbale uškodit? Co na to vůbec říkají Piráti?

„V partaji nikdo, asi v ní máme málo sportovců. Kolegové z jiných politických stran sledují fotbal víc než Piráti. Ale já na to touto optikou nekoukám. Snažím se věci dělat tak, abych se na sebe mohl podívat do zrcadla. Zbytek určí voliči. Pokud se jim líbí, jak to dělám a co dělám, třeba v kauze Paták, nebo věci spojené čistě s hejtmanskou funkcí, pak mě v dalších volbách budou znovu volit. Ale třeba taky ne. Na hejtmanské funkci nelpím, ani na pozici předsedy komise rozhodčích nebo jiné funkci v rámci FAČR. Dělám věci tak, jak je cítím.“

Špoták a kandidatura na šéfa fotbalu?

Rudolf Špoták nevylučuje, že by z role předsedy malé komise rozhodčích poskočil ve fotbalové politice do vyšší pozice. Třeba hned na šéfa celé asociace? Ani to rovnou neodmítne.

Po akci Paták od někoho získal kladné reakce. „Přiznám se, že za ukázanou sílu rozhodnosti jsem zaznamenal řadu pozitivních ohlasů. Na tiskovce jsem se bavil otevřeně, byť jsme spolu v některých otázkách nesouhlasili. Ale šel jsem před vás, někdo jiný to odmítl…“ naráží nepřímo na předsedu Petra Fouska. „Drobnému jsem slíbil, že šéfa komise dotáhnu do řádných voleb v roce 2025. Ale nevylučuju, že bych ve fotbale pracoval i nadále. Třeba i ve významnější pozici.“

Takže jako člen výkonného výboru? Nebo rovnou předseda? „Kandidatura na předsedu musí být opřená o podporu. Nyní se bavíme o jednotkách, či malých desítkách lidí. Pokud sbíráte podporu na předsedu, jde o akci vyžadující spoustu práce. Jisté je i to, že předsednická funkce je neslučitelná s funkcí hejtmana. Uvidíme, co přinese čas. Krajské volby jsou za rok.“