Posilu z Anglie ulovil v rádiu. Horváth o Mostu: Do Severky chodit nebudu

Zachránit Most v ČFL a výhledově s ním třeba postoupit o soutěž výš. To jsou plány nového trenéra Severočechů Pavla Horvátha. Při premiéře na hřišti teplického béčka posíleného o osm členů z prvoligového kádru ovšem začal porážkou 0:1. „Pro Most to byla třetí ztráta v řadě o gól, nic příjemného. Jsem tu ale tři dny, za tak krátkou dobu toho moc nezměníte,“ zalitoval Horváth, jenž na lavičce exligového celku nahradil Stanislava Hofmanna staršího, otce stopera Slovácka.

Na poměry běžného třetiligového zápasu se to v areálu teplických Stínadel hemžilo osobnostmi. Horváth totiž přivedl do brány zvučnou posilu Tomáše Holého, který se vrátil do Čech po sedmi letech strávených v Anglii. Na debut patrně nejvyššího brankáře světa (206 cm) dohlížel rovněž jeho kamarád a bývalá reprezentační jednička Tomáš Vaclík.

Jak se „upeklo“ angažmá Tomáše Holého ostříleného třetí a čtvrtou anglickou ligou?

„Byl u mě hostem v Horviho desítce, pořadu, který mám v rádiu. Tam jsem zjistil, že je bez angažmá, takže se naskytla možnost jej získat. Navíc se s ním zná z působení ve Spartě mostecký sportovní manažer Petr Glaser. Slovo dalo slovo, chtěl to zkusit a je tady. Věřím, že nám pomůže na hřišti i mimo něj.“

Na vás, ale hlavně Tomáše Holého se přišel podívat Tomáš Vaclík a prozradil, že na rozdíl od jeho kamaráda jste mu angažmá nenabídl…

„Tomu jsem nevolal, no (smích).“

Na co po konci v Domažlicích nalákal Most vás?

„Líbily se mi tréninkové podmínky v Mostě, ty jsou v podstatě na prvoligové úrovni. Mostecký areál, ale i ten na Souši, je velmi nadstandardní a doufám, že to by mohlo zajímat i některé hráče, které bychom chtěli přivést. Bavili jsme se také o možnosti postupu výš. Nechal jsem si poslat poslední mostecké zápasy, sbíral jsem informace od různých známých, co mají s místním fotbalem co do činění a rozhodl jsem se tuhle nabídku přijmout. Soutěž to není špatná, což vím z Domažlic, i když tam jsme hráli v jiné skupině s jinými soupeři. Otázka je kolem kádru. Se šéfem se budeme bavit o posílení. Chceme ale zlepšit i kluky, kteří tu už jsou.“

Do Teplic dorazilo tvrdé mostecké jádro a po zápase si s celým týmem měli co vyříkávat…

„Pro ně je to derby. Šlo o třetí prohru v řadě o gól, nic příjemného. Ve hře přesto vidím dobré věci, v nichž se můžeme zlepšovat, o to se budeme snažit. Kluci to v sobě mají, je potřeba to z nich vytáhnout. Někteří se mohou ještě posouvat. Kromě jednoho hráče jsem tu nikoho neznal, tým byl zvyklý na něco jiného, nemají principy, které bych chtěl hrát. Nechci říkat, že nás čeká hodně práce, protože to kluci hrají skoro na amatérské úrovni, ale jsou tu zajímaví hráči, kteří by mohli zamířit výš.“

Sledoval jste seriál Most, abyste věděl, do čeho jdete?

„V seriálu byla spousta ironie. Nepřišel jsem si sem prohlížet památky a chodit do Severky, ale trénovat fotbal. Jen pokud mi někdo ukáže, kde se Severka nachází, tak se tam zajdu podívat, protože se jedná o ikonický prostor. Na obědy tam chodit nebudu.“

Po konci v Plzni jste šel do Domažlic, teď Most. Plánujete v budoucnu angažmá v první lize?

„Fotbalem jsem vyléčenej, teď chci být tady, baví mě to. Někteří kluci mají předpoklady a budu se jim snažit pomoct. Třeba nabídka z vyšší soutěže přijde, jenže musím nejprve něco předvést. Jsem rád za mosteckou nabídku. ČFL znám z Domažlic, i když tady nemám hráče jako Václav Procházka nebo Martin Fillo.“