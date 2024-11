Tenhle tým nenudí: podzim 29:0, plány na ligu i konkurence pro Táňu

Náhrada za Táňu i stand up komik Ústečtí posílili post moderátorky. Excentrickou Táňu Bystroňovou doplní její kamarádka Niky Morávková. Na sítích ihned zavládla panika. Fanoušci se obávali, že by oblíbená Táňa snad mohla skončit, opak je však pravdou. I když... Bystroňová údajně váhá s prodloužením spolupráce, navrch mělo dojít ke sporu s manželkou majitele klubu. V minulé sezoně post klubové moderátorky zastávala ústecká rodačka a vicemiss z roku 2020 Valerie Herianová. Přestala poté, co se nechtěla ve videích tolik odhalovat jako její nástupkyně. Klub zaujal rovněž angažováním stand up komika a bývalého moderátora rádia SPIN Daniela Ference do pozice tiskového mluvčího, mezi kuriozity patří i možnost diváků navštívit na tribuně klubového kněze. Koloritem je už tzv. výstupné – tedy určitá forma dobrovolného vstupného podle toho, jak se divákovi zápas líbil. Podle dostupných informací jsou vybírané částky zatím za očekáváním, nicméně s podobným nápadem na fotbal zdarma před rokem přišla v několika zápasech i německá Fortuna Düsseldorf.