Z kraje do druhé ligy? Hlubina roste, céčkem Baníku být nechce. Na stáže do Sparty

Z I. A třídy se během sedmi let dostali až do MSFL. Ambiciózní klub pod vedením svérázného sportovního manažera ale třetí ligu nevidí jako vrchol. Úspěchy si chtějí zasloužit sami, bez výrazné pomoci větších klubů z regionu. „Nejsme priorita Baníku, a to platí i opačně,“zdůrazňuje sportovní manažer TJ Unie Hlubina Petr Petrov.

Co stojí za sérií postupů Hlubiny až do třetí ligy. Jste to vy?

„Můžu působit jako arogantní nebo namyšlený člověk, ale myslím, že bez mých tvrdohlavých rozhodnutí by tady na Hlubině spousta věcí ani nebyla. Od začátku mého působení tady však vnímám, jak moc klub propojuje soudržnost a týmovost. Je to ohrané, ale já cítím, že Hlubina má své DNA, kterým se prezentuje. Chci, aby byl kolektiv na prvním místě, to nám pak pomáhá k dosažení stanovených cílů. Očividně to funguje. Z I. A třídy jsme se dostali až do MSFL. A troufám si říct, že ani v letošní sezóně si nevedeme špatně.“

Je to předem promyšlený, vypočítaný plán?

„V divizi jsme se cítili jako v Lize mistrů, teď jsme ještě dál. Rozhodně jsme neměli stanovené, kam až se chceme dostat. V B třídě přemýšlíte nad postupem o patro výš, v A třídě už jsme cítili potřebu klub někam směřovat, vhodně doplňovat kádr. Rozhodně za námi nepřišel sponzor, který by nám dal volnou ruku a chtěl po nás co nejrychlejší postup.“

Je možnost dále růst?

„Je tu spousta věcí, které nás limitují. Tou hlavní je omezený počet stavebních ploch v Ostravě. Nemáme vyhovující rozměry hřiště, chybí nám více tréninkových ploch, bojuje s tím i Baník. Za stadionem je park, který se tolik nevyužívá, je reálné, že by se vyhovující hřiště dalo vybudovat tam. Ale to je ve výhledu tří let minimálně. V zimě jsme využívali Bazaly na tréninky a regeneraci, ale finančně je to pro nás neudržitelné. A to nemluvím jen o A-týmu, někam musíme umístit děti, mládež a B-tým. Cílem je upevnit pozici Hlubiny v MSFL a být konkurenceschopní.“

Ve smyslu propojení klubových struktur?

„V ideálním světě bychom samozřejmě rádi provázali všechny kategorie, posouvali mladé hráče do B-týmu a pak ještě o patro výš. Problém je, že