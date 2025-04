Za hrubé urážky ukrajinských protihráčů nehrál Petr Švancara dvě utkání, dostal „pokutu“ ve výši sto padesáti korun a po úspěšném díle v O2 areně vynechal i natáčení zábavné show Tiki-Taka. Nyní se do oblíbeného pořadu na kanále Oneplay Sport vrací. „Já proti Ukrajincům ani Ukrajině nic nemám, byla to jen hádka v tu chvíli,“ hájil se známý bavič. Celý incident byl v úvodu pořadu rozebrán.

V sobotu 22. března měl brněnský patriot v duelu okresního přeboru Brno-venkov mezi Říčanami a Cézavou B (1:3) urážet protihráče ukrajinského původu. „Táhněte zpátky na Ukrajinu, čůráci,“ obořil se mimo jiné. Jeden z diváků zápasu pro iSport.cz přidal: „Byl to jen zlomek toho, co říkal…“

Reakce bývalého ligového fotbalisty na sebe nenechala dlouho čekat. „Moc se omlouvám. Jestli jsem někoho naštval, tak věřte, že mě to mrzí,“ pronesl Švancara. Nyní, po více než třech týdnech od incidentu, se do show vrací. A hned na začátku se situace probírala.

„Byl jsem hrát fotbal u Brna, kde hraju (SK Říčany) a před koncem poločasu došlo k faulu, pak jsme se všichni hádali. Člověk si říká, že má nějakej věk, neměl by reagovat, ale nechal jsem se vyprovokovat, je jedno kým, ty nadávky tam byly z obou stran,“ začal Švancara.

Hromosvodem jeho nadávek se stali ukrajinští protihráči, vzhledem k jejich povaze je znění kontroverzní. „Jasně, bylo to nevhodné. Ale v těhlech soutěžích, když proti tobě hraje zrzavej, hnusnej nebo škaredej chlap, je to jedno, v tu chvíli se s ním prostě hádáš, ale tohle je citlivý… Nadávali jsme si asi minutu, dvě. Já proti Ukrajincům ani Ukrajině nic nemám, to je prostě jen ta hádka v tu chvíli,“ pokračoval bývalý profesionální hráč.

Poslala bych vás do kurzu sebeovládání

O víkendu už mohl Švancara hrát, svůj návrat ozdobil dvěma góly. „Máme v týmu Ukrajince, to je borec jak sviňa! Teď dal málem góla, ale vlastně mi nahrál, takže má u mě bonus v hospodě, jako každej, kdo mi nahraje,“ završil.

Prostor k vyjádření dostali i ostatní hosté. „Dva nádechy to vyřešej,“ poznamenal stručně Miloš Pokorný, zpěvák a bavič. To zpěvačka Bára Basiková pronesla: „Poslala bych vás nejradši do kurzu sebeovládání. Potřebujete se to naučit, mírnit se, dřív dýchat, než něco řeknete.“

Zlehka podobný problém má i Petr Kodeš, kapitán Hradce Králové. „Mívám s tím problémy, máma mi vyprávěla, že jsem v přípravce po prohře žral hlínu,“ pobavil hráč „votroků“ osazenstvo. „Teď se ale snažím krotit, i tak se mi porážky hůř koušou,“ dodal k hlavnímu tématu úvodu show Tiki-Taka.