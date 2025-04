Šlo o dost ostré vyjádření: „Táhněte zpátky na Ukrajinu, čur…“ Švancara, který po konci profesionální kariéry hraje za Říčany osmou nejvyšší jihomoravskou soutěž, se ostře pustil do zahraničních hráčů béčka Cézavy.

Za nesportovní chování, které se objevilo v zápise o utkání, mu hrozil distanc na několik měsíců. Nakonec jde o milosrdný trest. Někdejší útočník Brna, Žižkova nebo Slovácka už zná verdikt: zákaz činnosti na dvě soutěžní utkání, k tomu zaplatí sto padesát korun jako poplatek DK. Jelikož se konflikt stal před necelými třemi týdny, o tomto víkendu už může v dresu Říčan naskočit na trávník.

„Vyčkávali jsme, než shromáždíme všechny relevantní podklady pro rozhodnutí,“ líčil Kokeš. „Zejména vyjádření delegovaných rozhodčích, hlavního pořadatele, zástupců obou klubů a v neposlední řadě i stanovisko samotného hráče. Na základě podkladů jsme pana Švancaru shledali vinným za spáchání přečinu Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování – použití vulgárního výroku na adresu soupeře,“ pokračoval.

Pomohla i veřejná omluva

Švancara se poté, co se o kauzu zajímala média, omluvil na sociálních sítích. „Vzali jsme do úvahy veřejné přiznání hráče, že se dopustil urážlivého výroku na adresu ukrajinského hráče soupeřícího mužstva. Důležitá je ale i skutečnost, že delegovaný rozhodčí po utkání do zápisu skutek popsal na výslovný požadavek vedoucího družstva hostí, který tak dle svého vyjádření učinil na popud diváka, kterého rozhodčí profesně zná. Samotný sudí nadávky dle svého vyjádření neslyšel, a proto ani nemohl přistoupit k udělení trestu v podobě červené karty v poločase. Neměli jsme tak prokázané, že by došlo k opakovaným urážkám, nebo že by urážky měly rasový či národnostní podtext,“ vysvětlil dlouze Kokeš.

Komise se zabývala také tím, kdo na Švancarovo chování upozornil: Robert Hájek, bývalý blízký spolupracovník Romana Berbra. Na utkání byl jako divák, v minulosti působil jako místopředseda SK Cézava.

„Uvedená kauza byla v některých případech medializována neúplně a nepřesně a do značné míry jednostranně. Zpravodajství se opíralo zejména o vyjádření „diváka“ R. Hájka, aniž by byla ověřována subjektivita jeho vyjádření a potenciální zaujatost jeho osoby z důvodu jeho funkcionářského postavení v klubu hostujícího družstva,“ sdělil Kokeš, který odmítl, že by se ve Švancarově případě jednalo o „chování s rasovým či národnostním podtextem.“

Bývalý ligový hráč, který momentálně vystupuje v zábavné show Tiki-Taka, tak za nesportovní chování dostal mizivý trest. „Ale nelze omlouvat jednání potrestaného hráče tím, že se – jeho slovy – jedná o zcela běžnou věc v utkáních nižších soutěží. Právě s vědomím svého postavení a mediálního vlivu by to měl být primárně on, kdo bude svým vystupováním v rámci zápasu nést odpovědnost a přispívat ke kultivaci fotbalového prostředí a bude přirozeným vzorem pro mladší generaci fotbalistů,“ dodal Kokeš, předseda DK.