Ústí bez boje do druhé ligy? Nesmysl, zní od soupeře. Domažlice řeší licenci

Po konci ligové sezony v Česku ještě pokračují baráže, finišují i amatérské nižší soutěže. Velmi zajímavý bude boj o postup do druhé ligy, kde se utkají vítězové skupin z ČFL. Dvě kola před koncem mají jistotu baráže Domažlice s Ústím. Zákulisím se nesou zprávy, že postup severočeského celku bude formalitou, jelikož soupeř si nepodal přihlášku pro profesionální soutěž. „Nesmysl,“ zdůrazňuje prezident Domažlic Jaroslav Ticháček.

Jiskra Domažlice si zajistila první místo v našlapané skupině A ČFL minulý víkend, kdy rozdrtila rezervu Dukly vysoko 5:0. Dvě kola před koncem soutěže slaví titul a chystá se na baráž o postup do druhé ligy. Ve druhé skupině B je soupeř dlouhou dobu daný – s obrovským náskokem 16 bodů je jasným účastníkem boje o vyšší soutěž Ústí nad Labem.

V napínavé baráži, která se hraje na dva zápasy (v Domažlicích 11. června, odveta na Městském stadionu v Ústí o tři dny později), má být podle některých spekulací jasno ještě před nástupem na hřiště. Jiskra totiž nemá mít podanou přihlášku do druhé ligy, která už patří mezi české profesionální soutěže.

„FK Viagem Ústí nad Labem splnil svůj cíl a i díky vytvořenému zázemí míří zpět do profesionálních soutěží. Soupeř má již potvrzen jistý postup do 2. ligy, neboť Jiskra Domažlice nepodala přihlášku do 2. ligy. Barážové utkání bude tím pádem odehráno čistě pro formu a pro splnění regulí soutěže,“ napsal v klubové pozvánce na sobotní severočeské derby Baník Most-Souš.

Proti tvrzení, že Domažlice druhou ligu dopředu vzdávají, se klub ohradil. „Chceme postoupit, o licenci jsme žádali a chceme hrát druhou ligu. Zaznamenal jsem různé komentáře. Licenci v současné době nemáme, ale uděláme všechno pro to, abychom ji získali. Teprve před týdnem jsme si potvrdili, že postoupíme a budeme hrát play off,“ sdělil pro Sport prezident domažlického klubu Jiří Ticháček.

Licenční komise, která rozhoduje o udělování licencí pro české profesionální soutěže, do doby oficiálního rozhodnutí nic komentovat nechce. Tedy ani případ Domažlic.

O postup do baráže a následnou možnost proniknout do druhé ligy usilovala i Viktoria Plzeň se svým béčkem, ale v závěru sezony poztrácela body a nechala před sebou Domažlice. Klub, kde jako sportovní ředitel působí David Limberský a stále za něj hrají dřívější osobnosti Viktorie Radim Řezník nebo Václav Procházka, se o postup do vyšší soutěže pokoušel už v minulosti, před dvěma lety ale neuspěl se Žižkovem.

Jiskra dlouhodobě netají vysoké ambice, disponuje kvalitním zázemím a prezident Ticháček dokáže získat zkušené hráče i lidi do managmentu. V Domažlicích trénoval Pavel Horváth, aktuálně mužstvo vede Pavel Vajgl. Přesun do druhé ligy logicky přináší významné náklady i nároky na kvalitnější kádr, splnit podmínky pro získání profesionální licence není snadné. Domažlice by v případě postupu uvažovaly i o prohloubení spolupráce s Plzní, aby případně mohly využívat její perspektivní hráče formou hostování.

Samotné Ústí odmítá, že by návrat mezi profesionální ligové týmy mělo daný dopředu. „V Mostě se o víkendu pravděpodobně nic zajímavějšího, než je zápas s Ústím, neděje. Jinak si nedovedu vysvětlit, proč se na nás zviditelňují tímto příspěvkem, který vydali,“ cituje Ústecký deník šéfa klubu Přemysla Kubáně. „Považuji to za neúctu jak k Domažlicím, tak k nám i k celému zápasu. O tom, co píší, neexistuje nikde žádná oficiální informace. Normálně se připravujeme na baráž tak, abychom ji po sportovní stránce zvládli stejně, jako celou dosavadní sezonu. Jednoznačně počítáme s tím, že postoupíme sportovní cestou, tedy že Domažlice porazíme,“ zdůrazňuje.

Jakékoliv spekulace odmítá i trenér Domažlic Pavel Vajgl. „Připravíme se na Ústí, chceme ho potrápit. Každý ho favorizuje, má kvalitní tým, ale my se budeme prát za Domažlice. Chceme mu být důstojným soupeřem. Hraje se na dva zápasy, možné je všechno. Pak se uvidí, jak se k tomu postaví pan Ticháček,“ řekl po jasné výhře nad rezervou Dukly.