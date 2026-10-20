Matušovič se v MSFL pustil do Holiše z Vítkovic: Protekční koště! Mladý kouč končí
V MSFL to vře. Jeden z trenérů ve třetiligové soutěži, Miroslav Matušovič z Hranic, se o víkendu pustil do kolegy z Vítkovic. Po výhře 2:1 se mistr ligy s Baníkem a Spartou o čtyřiadvacetiletém Davidu Holišovi vyjádřil jako o samolibém, arogantním, nepokorném a protekčním koštěti. „Nebudu reagovat, gratuluji mu k vítězství,“ odpověděl iSportu kouč ostravského klubu. Vzápětí sám oznámil, že v zimě na lavičce kdysi úspěšné moravské značky skončí. Jde o jedno z témat nového dílu pravidelného úterního podcastu Liga naruby Zoom.
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Před pár týdny si David Holišv rozhovoru pro iSport pochvaloval angažmá ve Vítkovicích. „Jsem strašně hrdý na to, kde dneska jsem. Vím, kolik úsilí stálo to, abych tady stál. Trénovat Vítkovice s takovými hráči? Je to čest, užívám si každý den. Kariéra je totiž o vzestupech, ale taky o pádech. Párkrát prohrajete a jdete pryč. Soustředím se na každý trénink, odevzdávám maximum. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál,“ popisoval.
Po víkendu už je jasno, že Holiš má na lavičce ostravského klubu před sebou poslední čtyři utkání, ve kterých bude moct rozšířit aktuální šestnáctibodový zisk. „Je čas. Rozhodl jsem se jít dál, jiným směrem, v jiném prostředí. Rozhodl jsem se už před koncem sezony přijít s tímto vyjádřením, ať má klub dostatek času reagovat a v lednu být připraven,“ oznámil.
Matušovič se ozval
Holišově verdiktu předcházely ostré výroky Miroslava Matušoviče, který se svými Hranicemi právě Vítkovice porazil v pátek 2:1. Jedna z nejznámějších tváří MSFL po utkání napsala na svůj instagramový účet dlouhý příspěvek, ve kterém se vracel i k jarnímu vzájemnému utkání a především k chování trenérského protějšku.
„Vzpomínáš na zápas 28. 3. 2026, jak jste nás těsně před zápasem schválně vodili po vašem areálu, jako že nevíte, kterou máme šatnu?! Když jste nám před zápasem ani nepodali ruku, jak se to normálně u normálních týmů děje?! Když jste nás v samotném zápase porazili neregulérním gólem (což později uznala i komise rozhodčích) a k tomu nám ještě dali dvě červené karty?! To všechno bych ještě překousnul...“ stálo v první polovině Matušovičova textu.
Ostrý příspěvek na Instagramu • Instagram Miroslava Matušoviče
Emoce však gradovaly, ze slov mistra ligy s Baníkem i Spartou bylo znát zadostiučinění. „Ale absolutně jsem nepřekousnul to, když jsi bezprostředně po zápase ještě provokativně šel podávat ruku našim hráčům a u toho jsi jim bez respektu řekl větu: ‚Ať se vám daří v divizi!‘ Moc jsme se na tebe těšili a ten den dnes přišel, ty samolibé, arogantní, nepokorné koště,“ dodal Matušovič a narážel na to, že Holišův otec Roman je předsedou akademie Baníku Ostrava, kde syn dřív pracoval.
Jsem emotivní a bojuju
Redakce dala nejmladšímu kouči možnost nabídnout svůj pohled na štiplavou věc, Holiš reakci odmítl. Pogratuloval Matušovičovi k výhře, pak přece jen obecně sdělil: „Koukejte, mám čtyřiadvacet let. Jsem svůj, emotivní, bojuju za sebe i za klub, za hráče. Vždy podle pravidel. Musím takový být, prostředí to nechce, nikdo druhý tady není v tomto věku. Jsem na to hrdý a věřím tomu, co dělám. Proto to přináší výsledky.“
Jisté je, že ve Vítkovicích už to přinášet výsledky nebude. Je pravděpodobné, že Holiš zamíří do Táborska dělat asistenta hlavnímu trenéru Miloslavu Brožkovi, který ho na jih Čech lákal už v létě. Navíc tam coby profesionální stoper působí Davidův bratr Roman, se kterým má výborný vztah.
To se bohužel nedá říci o ostatních kolezích. Server iSport oslovil i další šéfy laviček, kteří proti Holišovi nastupovali, a pod podmínkou anonymity všichni potvrdili Matušovičova slova. Podobně mluví i rodiče dorostenců Baníku Ostrava, které dřív vedl, včetně samotných hráčů. Na Bazalech toto téma rezonuje dlouhodobě, což se řeší i v novém díle úterního podcastu Liga naruby Zoom.
Vztah s Afričany
Na druhou stranu například Afričané jako Abdullahi Bewene, Emmanuel Uchenna nebo Muhamed Tijani mají se sebevědomým mladým mužem nadstandardní vztah a kamarádí se dodnes. Holiš s nimi udržuje pravidelný kontakt.
Mimochodem, bude zajímavé sledovat, jak se k Vítkovicím bez Holiše bude nadále stavět Baník, který mu tam i díky podpoře majitele Václava Brabce posílal posily a pro nějž by samozřejmě bylo výhodné mít nejen jejich áčko v MSFL, ale i béčko v divizi. Rezerva je momentálně v krajském přeboru první, vše zatím míří k plánovanému postupu.
Pokud se to povede, mohla by mít Ostrava (pochopitelně za předpokladu, že nesestoupí ani mužstvo Romana Skuhravého, ani mladíci Roberta Pištěka) od příští sezony podchycené „své“ týmy od první do čtvrté ligy. Ať už jako oficiální Baník C ve třetí lize s tím, že Vítkovice by šly o soutěž níž, nebo ve formě spolupráce jako dosud coby partnerský klub. Stejně to zamýšlí Sigma Olomouc, která začala nedávno kooperovat s divizními Novými Sady.