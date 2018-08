Jílek před Sevillou: Výsledek neřeším. Budu spokojen, když potěšíme lidi

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Olomouc - Baník 1:4. Show i bez Baroše, Diop oslnil hattrickem VŠECHNA VIDEA ZDE

Když jste zjistil, že půjdete na Sevillu, na letišti v Almaty jste ji označil jako top tým Evropy či dokonce světa. Jaká slova pro ni máte po detailnější analýze?

„Skvělé mužstvo, fantastičtí hráči, reprezentanti, strašně rychlá přechodová fáze, výborný presink, skvělá organizace. A tak bych mohl pokračovat… (směje se) Budeme chtít najít skulinky – pokud je mají – abychom je dokázali potrápit. Nebudeme si nic nalhávat, je to superfavorit. Ale taky nejsou nepřemožitelní. Jsou to lidé z masa a kostí jako naši hráči.“

Přesto třeba taktická příprava musela probíhat jinak, ne? S Kajratem jste věděl, že nejnebezpečnější je Isael s Islamchanem, ale u Španělů je asi jedno, zda v útoku nastoupí Silva, Muriel či Ben Yedder...

„Nedokážu si představit, kolik času by zabralo, kdybychom se takhle detailně připravovali na každého hráče Sevilly. (usmívá se) Odehráli čtyři soutěžní zápasy, ve kterých protočili asi 21 hráčů. Ale bez rozdílu kvality! Vůbec byste nepoznali, kdo zrovna hraje. Neuvěřitelné… Jednoznačný je akorát ten herní mustr 3-4-3 s obrovskou elasticitou.“

Řeknete svým hráčům, ať si to užijí?

„Nemám to moc rád. Ti frajeři mají před sebou možná zápas života! Vím, jak to myslíte, ale chtěl bych, aby to žili a prožili, ne užívali. Musí hrát se vším, co k tomu patří. Budu strašně spokojen, když uvidíme náš výborný výkon, díky kterému odehrajeme velmi dobrý zápas. Nehledě na výsledek. Pokud to tak bude a prohrajeme třeba o gól, tak nebudu zklamaný. Ale samozřejmě každý bodový zisk by byl zajímavý. Psychika hráčů by dostala obrovskou dávku adrenalinu.“

Už jste strávil čtyřgólový debakl po Baníku?

„První noc nespím vůbec, druhou noc přerušovaně a až třetí je v pořádku, takže teď už to bude v klidu. Rozbor byl podobný, jen ta dikce byla asi ráznější a byli jsme tu déle. Nebráníme špatně systémově, ale spíš je to v odpovědnosti a disciplíně. A to je otázka každého hráče, oni musí chtít ubránit každou situaci, ne spoléhat na ostatní. Nemyslím si však, že by měl Baník návaznost na Sevillu. Čtyři s Ostravou a teď třeba osm od Španělů? Tak se nedá uvažovat, jsou to neslučitelné zápasy.“

Jak je na tom zdravotně Václav Pilař?

„Uvidíme dnes, nemám z něj úplně radost... Škoda, protože by byl v takovém utkání obrovsky platný. Hlavně sebevědomím a řešením herních situací, ale nebudeme riskovat. Čekají nás další těžké zápasy.“