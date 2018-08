Sevilla i s Vaclíkem přistála v Česku. Sigma hraje srdcem, říká gólman

Proti českému týmu si dosud zachytal pouze v přípravě. Před čtyřmi lety krátce po přestupu ze Sparty do Basileje nastoupil proti letenskému celku v duelu v Itálii a se švýcarským klubem utrpěl porážku 0:4.

"Když jsme přistáli v Česku, tak jsem si naplno uvědomil, jak výjimečný zápas mě proti Olomouci čeká," řekl Vaclík na svém facebooku. "Proti českému týmu jsem nikdy oficiální zápas nehrál, a pokud mě paměť neklame, tak ani proti žádnému týmu s českým hráčem. Vzpomínám si jen na dvojzápas s Basilejí proti Arsenalu, to ale tehdy oba zápasy chytal Ospina a ne Petr Čech," vzpomínal Vaclík.

Ve švýcarské lize sice proti němu a jeho Basileji občas nastupovali Jan Lecjaks a Martin Zeman, ale na mezinárodním poli ho v tomto směru čeká premiéra. Navíc rovnou proti českému týmu. "Jsem sám zvědavý, co se mi bude honit hlavou a jaké budu mít pocity, když budu v dresu zahraničního klubu před českými fanoušky. Určitě bude plný stadion, takže nás čeká dobrá atmosféra," těšil se rodák z Ostravy.

Přijede se na něj podívat i rodina. "Přijedou rodiče, brácha s přítelkyní i rodiče manželky. A také kamarádi, se kterými jsem hrál ještě v žácích a dorostu ve Vítkovicích," vyjmenoval.

Olomouc považuje za velmi těžkého soupeře, přestože v české lize prohrála čtyři z úvodních pěti kol a v pondělí podlehla Ostravě 1:4. "O Sigmě můžu mluvit jen pozitivně. Za poslední dva roky se obrovsky zlepšili. Před dvěma lety hráli v druhé lize a hned v první sezoně po postupu skončili nečekaně čtvrtí. Líbí se mi, že mají v kádru spoustu mladých odchovanců, kteří mají k Olomouci i k regionu vztah. Hrají srdcem," řekl Vaclík v rozhovoru pro klubový web.

Očekává útočný fotbal. "Olomouc jsem viděl několikrát letos i loni, hráli velmi dobře, snažili se kombinovat, napadat, presovat, hráli kompaktně," uvedl Vaclík. "Budeme prostě čelit velmi těžkému soupeři, který hraje moderně. Není to tým, který by bořil. Chce tvořit," dodal reprezentační gólman.

Těší se i na setkání s olomouckým trenérem Václavem Jílkem. "Znám jej velmi dobře, protože to byl jeden z mých asistentů ve Spartě, když jsme tam v mé poslední sezoně na Letné udělali double," vzpomínal Vaclík na jarní část sezony 2013/14. "Pro nás je každopádně postup do Evropské ligy jedním z hlavních sezonních cílů, tak doufám, že neponecháme nic náhodě a zvládneme to," doplnil.

Se vstupem do nového angažmá je velmi spokojený, v pěti soutěžních zápasech inkasoval jen tři branky a třikrát vychytal nulu. "Zápasy jdou rychle po sobě, hrajeme každé tři čtyři dny. Všechno jde zatím dobře. Cítím se v Seville šťastný, stejně tak moje rodina. Už bydlíme v domě, ne na hotelu. Učím se španělštinu. Myslím, že největší pokrok udělám v dalších dnech. Po reprezentační pauze si plánuji najmout učitele," dodal Vaclík.

