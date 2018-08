Novinář ze Sevilly: Nečekali jsme, že Vaclík bude takhle dobrý

Video k článku 720p 360p REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Jablonec - Olomouc 3:0. Severočeši neměli se Sigmou slitování, zářil Doležal VŠECHNA VIDEA ZDE

Jsou fanoušci FC Sevilla vášniví?

„Ano a především velmi věrní. Vždycky dokázali mužstvo podržet, i když se jim nedařilo. Přestože končí léto a lidé jsou na dovolených i mimo Sevillu, tak stadion by se měl zaplnit, i když se hraje dost pozdě. Možná se dokonce stadion zaplní kompletně, ale i kdyby ne, tak divácká kulisa určitě bude perfektní. Fanoušci budou podporovat tým, protože chtějí, aby Sevilla tento zápas zvládla a vyhrála.“

A ideálně pošesté zvítězila v Evropské lize...

„Pro Sevillu je evropská liga ideální soutěž, stejně jako pro Real Madrid je jako stvořená Liga mistrů. Je těžké ty dvě soutěže porovnávat. Už kvůli financím, je to prostě vyšší liga. Sevilla už si v Evropské lize zvykla dominovat.“

Co říkáte na start českého brankáře Tomáše Vaclíka do nového angažmá? Chválí jej místní média?

„Neočekávali jsme, že bude takhle dobrý, protože začal opravdu skvěle. A říkám to upřímně. Svým způsobem jsou tady všichni příjemně překvapení, protože před rokem chytal proti nám v Evropské lize a nepředvedl bůhvíjaký výkon.“

Dá se porovnat důležitost zápasu proti Olomouci s nedělním derby proti Betisu?

„Nedá. Na to, abyste pochopil, co derby pro Sevillu i Betis znamená, byste musel ve městě nějakou dobu žít. (usmívá se) Ta rivalita je strašná, jedna z největších ve Španělsku. To, co se bude ve městě dít, je opravdu neporovnatelné. Je to nejvíc. Navíc mužstva, která nasadí trenér Machín do obou zápasů, budou odlišná.“

Mimochodem, v úterý to bylo jedenáct let od tragické smrti odchovance Antonia Puerty. Stále vzpomínáte?

„Ačkoliv už uplynulo hodně roků, tak Antonio Puerta je hráč, který byl, je a navždy zůstane pro Sevillu hrozně důležitý. Už kvůli tomu, že v roce 2005 byl autorem památného gólu proti Schalke 04. Nikdy se tady na něj nezapomene. Nikdy! Má na stadionu i vstupní bránu 16, protože to číslo nosil na dresu. Vždycky tady na něj budeme rádi vzpomínat.“