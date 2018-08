Sevilla může Olomouc podcenit, říká Bílek a vzpomíná na derby za Betis

Po mistrovství světa v Itálii se dočkal těsně po revoluci zahraničního angažmá. A rovnou ve Španělsku. Na působení v Betisu Sevilla vzpomíná bývalý reprezentační záložník Michal Bílek rád a před čtyřmi lety se byli na známá místa s manželkou podívat. Potkal se s koučem Pepem Melem, omrkl místo, kde před lety bydleli, navštívil tréninkové centrum klubu. A také vítěznou bitvu s Realem Madrid. „FC může Sigmu podcenit,“ nevyloučil zlínský kouč.

Co očekáváte od odvety?

„Nevím přesně, jak pohár berou, ale určitě tam bude bouřlivé prostředí. FC má velký stadion, pro Sigmu to bude zážitek. Myslím, že by ji soupeř mohl trošku podcenit. To se opravdu může stát. Vědí, že si z Olomouce přivezli výborný výsledek, i když domácí hráli skvěle a byl to pro Sevillu těžký zápas. Velká škoda, že Sigma prohrála.“

Má ještě reálnou šanci na postup?

„Olomouc hraje odvážně, kombinačně. Nemyslím, že to bude jednoznačný zápas pro domácí. To určitě ne.“

Zažil jste na vlastní kůži sevillské derby Betis-FC. Jak na vás zapůsobilo?

„Betis je historicky větší klub, ale FC už je dlouho před ním. Má navrch a rivalita je obrovská. Mezi Spartou a Slavií je taky velká, ale v Seville je to ještě úplně jinde. Pražské derby předčí. Španělé jsou temperamentnější, fanatičtější.“

Před čtyřmi lety jste do bývalého působiště na pár dní opět zavítal. Jaké to bylo?

„Zrovna hrál ligový zápas Betis s Realem Madrid, tak jsem se byl podívat. Domácí vyhráli 1:0, totální euforie. Potkal jsem se s bývalým spoluhráčem Pepem Melem, ze kterého je úspěšný trenér. Má dobré štace. Teď vede La Coruňu a působil i v Anglii (West Bromwich Albion). Sevilla je příjemné hezké město, katedrála v centru je nádherná. Mně se tam líbilo. Akorát jsou tam v létě krutá vedra. Fakt velká. Teplo bude určitě i dnes.“

Máte sen trénovat ve Španělsku?

„Určitě ne. Tohle je passé. Pro české trenéry je obecně hrozně těžké dostat se do zahraničí.“