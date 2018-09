Trpišovský před Bordeaux: Je výhodné hrát s nimi nyní. Coufal? Záleží na něm

Video k článku 720p 360p REKLAMA Trenér Slavie Trpišovský: Bordeaux se teď nedaří, chceme toho využít VŠECHNA VIDEA ZDE

Změnila se nějak marodka vašeho týmu?

„Je to v tuhle chvíli stejné jako na utkání na Slovácku. Nikdo nepřibyl. Světlý bodem je, že Muris Mešanovič absolvoval část zápasu za juniorku. U něj je šance, že se brzo zapojí do zápasového rytmu, proti Bordeaux tedy ale ještě ne. Z dlouhodobých marodů se na toto utkání nikdo nezapojí, je velká pravděpodobnost, že se někteří z nich připojí od pondělí do tréninku s týmem.“

Jak to vypadá s Vladimírem Coufalem, který utržil na Slovácku nepříjemnou ránu do kolena?

„Absolvoval trénink s týmem, není úplně stoprocentně zdravý. Naštěstí úder na to koleno byl zepředu a ne z boku. Byl na magnetické rezonanci, podle doktorů je schopný zátěže, záleží na jeho pocitu. Koleno má oteklé, je to jen o jeho pocitu, jestli půjde přes bolest, nebo ne.“

Kdo se od pondělí může připojit k týmu?

„Jugas, Hromada, Škoda, Olayinka a Deli už absolvují zátěžové tréninky s kondičními trenéry, jsou týden v plném zatížení, dělají v podstatě vše s míčem, kondičně, ale bez kontaktu. Pokud u nich bude dál vše v pořádku, od pondělí se zapojí do tréninku s týmem.“

Trápí vás moc boj s marodkou?

„V poslední době se tu udělal obrovský kus práce kolem lékařského týmu. Hráči mají špičkovou péči, máme tři vynikající fyzioterapeuty, doktory ve střešovické nemocnici. V poslední době se tu investovalo do laserů a dalších nejmodernějších technologií. Vzhledem k počtu zápasů, které máme před sebou, vyhlížíme každým okamžikem, aby se někdo mohl připojit. Teď je to na hraně.“

Bordeaux je favoritem skupiny. Jste rád, že s ním skupinu otevíráte?

„Jsem rád, že začínáme doma s Bordeaux. První zápas je vždy důležitý, hodně napoví o průběhu skupiny a o vašich ambicích. Myslím, že je vždycky lepší hrát s tím favoritem první zápasy ve skupině. Vnímáme, že je to špičkový tým francouzské ligy. Ale trochu hůř odstartovali v domácí soutěži, mají své problémy, je relativně výhodné potkat se s nimi v tomto období, navíc doma.“

Takže věříte, že jste v lepším psychickém rozpoložení než soupeř?

„Přiznám se, že s tím trochu kalkulujeme. Když potkáte silný tým, je vždy důležité, v jakém období to je. Troufnu si říct, že my jsme teď v dobrém rozpoložení kromě zdravotního stavu. Po reprezentační přestávce jsme vyhráli na Slovácku, některé parametry našeho výkonu byly dobré. Bordeaux prochází spoustou změn. Změna trenéra, majitele, odešli jim někteří špičkoví hráči. Museli projít kvalifikací, tím jim možná utekl vstup do ligy. Pokud narazíte na silný tým v období, kdy je rozjetý, v pohodě a daří se mu, je to vždy těžší než v momentě, kdy je v neděli čeká hodně důležitý zápas ve francouzské lize. Je to drobná výhoda, na druhou stranu když rozhodčí pískne do píšťalky, je to už jen o tom, co na hřišti předvedete.“

Jste rád, že Bordeaux nezískalo Michaela Krmenčíka a že proti vám nebude hrát?

„To je těžká otázka, ale my jsme tu Krmenčíka uhlídali před čtrnácti dny, kdy jsme hráli s Plzní. Věřím, že bychom ho ubránili, i kdyby tu byl s Bordeaux.“