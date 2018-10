Divím se, že Souček zápas přežil, řekl Trpišovský. Chybí mu další útočníci

Dělával to takhle už kdysi ve Slovanu Liberec. I když to některým hráčům nemusí dvakrát vonět, Slavia letí na pokyn trenéra Jindřicha Trpišovského do Petrohradu s dvoudenním předstihem, nikoliv jen s denním, jak je běžným zvykem.

Proč už dva dny dopředu?

„Nám to se to v minulosti osvědčilo. Sled zápasů jde rychle za sebou, a chceme mít na přípravu co nejvíce času, aby to nebylo narychlo jako třeba v Kyjevě. Přiletíme večer, dáme si v klidu večeři, ubytujeme se, a od rána potom pojedeme program ohledně soupeře. Budou ukázky jeho hry, video, odpoledne ještě jednou plus předzápasový trénink. Chceme mít prostě víc času, pak zase hrajeme v neděli.“

Naposledy jste prohráli v Ostravě, říkal jste, že jste cítil, že někteří hráči na to utkání nebyli připravení. Podobný scénář asi nepředpokládáte, že?

„Doufám... Měli jsme v úterý ještě dlouhé video z toho zápasu, kde jsme si všechno ukázali, doufám, že to bude poučení pro kluky takové zápasy do budoucna zvládat. Ukázalo nám to, že pokud nebudeme hrát svou hru, na kterou jsme zvyklí, nebude to účelné, efektivní.“

Berete to jako poučení třeba i do utkání se Zenitem?

„Spíš do dalších ligových zápasů, protože naše liga je jiná než Evropa. Tohle byly spíš gladiátorské hry, tuším asi čtyřicet faulů, neustálé osobní kontakty, souboje, to v Evropě nevidíte, ten fotbal je tam trošku jiný. V lize budou utkání spíš soubojová, zatímco Zenit je nesmírně fotbalový, má kvalitní hráče. Určitě se bude hrát v jiném tempu a herní kvalitě než v Ostravě.“

Jak těžké pro vás bude znovu řešit post útočníka?

„Určitě to bude ještě těžší než v Ostravě, protože s námi neodcestoval Olayinka, který bohužel nemá víza a Muris Mešanovič není na soupisce. Ostatní se nedali dohromady, což jsme čekali. Takže variant opravdu moc není.“

Kolik změn v sestavě se tedy může stát?

„Ještě počkáme, ne všichni hráči jsou po Baníku fit. Vůbec se divím, že Tomáš Souček ten zápas přežil, byly tam na něj dva likvidační zákroky, spousta dalších hráčů má šrámy, trénovali s omezením. Ale věříme, že všichni ti, co odcestovali, budou nakonec k dispozici. Je možné, že k nějaké změně dojde, ale snad ne ze zdravotních důvodů, spíš z typologických, protože nás čeká úplně jiný zápas.“

Už jste vstřebal i ty věci kolem Milana Baroše z nedělního zápasu?

„Já to pak moc neregistroval. Myslím, že vyloučení, když jsme to všichni zpětně viděli, bylo správné. Já jsem hlavně rád, že je Tomáš v pořádku, protože kdyby ten úder fakt dostal na hlavu, kam to mělo směřovat... Zaplať pánbůh, že to dopadlo takhle. Já Milana trénoval, jak ho znám, určitě ho to dneska mrzí, chtěl by to vzít zpátky. Doufám, že nedostane nějaký velký trest, byla by to škoda pro něj i pro lidi, kteří na takové hráče chodí.“

