Jablonecký střelec Považanec litoval tutovky: Už jsem slavil druhý gól

Byli jste ve třetím pohárovém zápase zatím nejblíž vítězství?

„Měli jsme na víc než na remízu, chtěli jsme vyhrát. Kdybychom uhráli tři body, naše skupina by byla ještě víc zamotaná. Astana celý zápas nechala iniciativu na nás a čekala na to, že uděláme chybu nebo že bude mít nějakou standardku, z které by mohla dát gól.“

Minule jste proti Dynamu Kyjev brzy prohrávali o dva góly, tentokrát jste šli do vedení vy. Nakoplo vás to?

„Nakoplo, ale jen na chvíli. Brzy jsme po naší chybě dostali zbytečný gól na 1:1. Astana se pak stáhla dozadu a poctivě to odbránila.“

Vraťme se ještě k vašemu gólu, na který vám zprava nahrál Tomáš Holeš. Takhle to máte natrénované?

„Byla to spíš instinktivní záležitost a mám pocit, že tam byla ještě teč. Měl jsem snadnou práci, ale tenhle gól bych klidně vyměnil za tři body. Škoda, že je nemáme.“

Ve druhém poločase jste měl ještě jednu tutovku, ale brankář Erič míč vykopl. Litujete?

„Viděl jsem gólmana, že je uprostřed brány, tak jsem se to snažil dát na pravou tyč. Erič ji ale dobře vykryl a chytil to. Přitom už jsem skoro slavil…“

Čím to, že teď jablonecké góly místo útočníků obstarávají střední záložníci? Kromě vás se v poslední době daří i Michalu Trávníkovi.

„Ze začátku to táhli útočníci a teď jsme si to vyměnili. Není důležité, kdo dá góly, hlavní je výsledek. Máme teď slušnou sérii bez porážky, což je příjemné.“

Závěr zápasu byl hodně vyhecovaný, dohromady padlo šest žlutých karet. Proč taková divočina?

„Byli jsme rychlejší v soubojích a soupeř z toho možná znervózněl. Taky jsme víc drželi míč a oni nejspíš byli frustrovaní, že museli běhat víc než my. Ale nemyslím, že by to nějak extra vybočovalo.“

Za dva týdny hrajete další zápas s Astanou, tentokrát v Kazachstánu. Co od něj čekáte?

„Hlavně se musíme dobře připravit, protože pokud se nám povede vyhrát, budeme mít ještě šanci na postup. V Astaně to bude úplně jiný zápas, už jen kvůli tamní umělce. Místní jsou na ni zvyklí víc, ale i my se poctivě nachystáme a pojedeme tam pro tři body.“

Půjdete vyhrát i nedělní ligové derby s Libercem? Zbyly vám po Astaně síly?

„Pokud jde o mě, vyhovuje mi víc hrát než trénovat. Sice teď hrajeme v podstatě každé tři dny, ale sil mám pořád dost. Kluci snad taky, jsme dobře kondičně připravení. A Liberec? Kvalitní soupeř, nepovažujeme se za favorita. I když není čas na odpočinek, zase budeme chtít vyhrát.“