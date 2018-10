Rada: Zase jsme obstáli, české týmy v Evropě nikdy neudělaly ostudu

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Nevím, proč máme být zklamaní, že remizujeme s Astanou, diví se Hübschman VŠECHNA VIDEA ZDE

Jste spokojený s výsledkem i s hrou?

„Z mého pohledu měl zápas vysokou kvalitu. A to díky soupeři. Je vidět, že je Astana zkušený tým, má hodně cizinců. Chtěli jsme do utkání vstoupit lépe než s Kyjevem, což se nám podařilo. Dostali jsme se do vedení, ale vyrovnávací branka byla hodně zbytečná. Z naší strany tam bylo víc chyb. Od jejich útočníka přišel pěkný centr a tím se soupeř dostal zpátky do zápasu.“

Přesto jste nebyli daleko od druhého gólu.

„První poločas jsme odehráli hodně kvalitně, udrželi jsme balon nahoře. Snažili jsme se hrát vysoko. Zhruba do sedmdesáté minuty jsme byli lepší, soupeř hrozil jen z brejků. Naštěstí jsme to dobře zdvojovali a nepouštěli ho do šancí. Odehráli jsme v Evropské lize třetí kvalitní utkání. Ve všech třech jsme obstáli. Byli jsme víc než vyrovnaným týmem. Můžeme se rovnat s každým.“

Ale aspoň nad Astanou jste chtěli vyhrát, ne?

„Samozřejmě. Bohužel se to nepovedlo. Ale za výkon a přístup musím hráčům poděkovat. Musíme uznat kvalitu soupeře. Astana a Kyjev hrají podobným stylem jako my. V takových zápasech nám chybí zraněný Doležal, silový hráč do vápna. Ikaunieks a Chramosta nejsou typy, co by tak šly do soubojů.“

Jak hráči zvládají nezvyklý zápřah?

„Program máme nabitý, ale říkám hráčům, že s tím musí počítat. Evropskou ligu jsme chtěli hrát. Změn moc dělat nechci. Hráči jsou v pohodě, dobře trénovaní. Největší strach mám teď z přejezdu do Astany. Je to dálka, časový posun. Může to zanechat nějakou stopu. Já tvrdím, že české týmy nikdy neudělaly v Evropě ostudu, ani za mých hráčských časů. Jsou schopné velkých věcí.“

Vyhovuje vám Evropská liga?

„Není v ní slabý tým. Vyhovuje nám, že se hraje kombinačně, po zemi. To je pro lidi to nejlepší. Někdo z vedení chce hrát třikrát s Realem Madrid nebo s Arsenalem. Mně je jedno, jestli hraju s Kazachstánem nebo s Čínou. Do každého zápasu jdeme naplno. Hrajeme dobře doma v lize i v Evropské lize.“

V zápase jste oprášil němčinu. Jak jste si rozuměl s rakouskými sudími?

„Bylo to jednodušší. Když na ně voláte česky, tak vám nerozumí. S pomezním jsme si povídali. Viděl některé zákroky střízlivěji. V principu to řeknu takhle: Pomezní byl výbornej.“

Už pozítří vás čeká Podještědské derby s Libercem. Zvládnete ho jako předchozí duely po EL s Plzní a se Slováckem, které jste vyhráli se skóre 5:0?

„Teď musíme vstřebat zápas v Evropské lize, na kterou je motivace velká. S Libercem je to derby, přijde hodně lidí. Možná to bude ještě těžší. Hraje se za dva dny, je tam větší riziko. Ale dosud jsme se dokázali na českou ligu rychle přešaltovat.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 4. Považanec Hosté: 11. Henrique Sestavy Domácí: V. Hrubý – Holeš, Hovorka, Lischka, Matěj Hanousek – Hübschman (C) – Považanec, Trávník (90. V. Kubista) – Masopust, Chramosta (56. D. Ikaunieks), Jovović (87. R. Acosta). Hosté: Jerić (C) – Antonio Rukavina, Postnikov, Aničić, Zajnutdinov – Tomasov, Kleinheisler, Majevski, Henrique (46. Mužikov) – R. Almeida (89. Murtazajev), Kabananga (74. Janga). Náhradníci Domácí: Hanuš, Ikaunieks, Janković, Sobol, Acosta, Kubista, Břečka Hosté: Mokin, Mužikov, Bejsebekov, Malij, Janga, Murtazajev, Šomko Karty Domácí: Trávník, D. Ikaunieks Hosté: Henrique, Kleinheisler, R. Almeida, Mužikov Rozhodčí Schörgenhofer – Hameter, Eisner (všichni Rakousko) Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou Návštěva 4909 diváků