Trpišovský po remíze s Kodaní: Když budeme dál hrát takhle, postoupíme

Jak byste zhodnotil průběh utkání?

„Po všech stránkách to byl náročný zápas, spousta kontaktů a boje o střed pole. Kodaň v první půli dobře napadala rozehrávku, do druhého poločasu jsme si je trošku utahali. Vyložené šance tam ale nebyly. Kodaň nevystřelila ani jednou na bránu, bylo vidět, že nechce prohrát. Ve finále je z toho taková nemastná neslaná remíza 0:0, která ani pro jeden tým moc neřeší.“

Proč došlo ve druhém poločase trochu k úpadku vašeho výkonu?

„Musím se na to podívat, ale myslím, že právě ve druhé půli jsme spíš měli tlak. Kodaň hrála v bloku, chtěli se vyvarovat toho, aby nás pouštěli do brejků. Chtěli jsme si poradit standardkami, ale kopali jsme je hrozně.“

Je tenhle výsledek komplikací pro postupové šance?

„Horší by bylo, kdybychom prohráli. Doma samozřejmě potřebujete sbírat body, ale uvidíme, jak proběhnou další dva zápasy. Kodaň je náročný soupeř, vyhrála v Bordeaux, remizovala s Petrohradem. Evropské poháry hrají stabilně deset let a je to vidět.“

Vnímáte, že větší šanci na postupový výsledek máte v utkání s Bordeaux než se Zenitem?

„Těžko říct, co bude za měsíc. Nevíme, jací hráči budou k dispozici. Každý ze tří soupeřů ve skupině je rozličný. Kodaň hodně spoléhá na defenzivu a kompaktnost, hrají takový britský jednoduchý fotbal. Petrohrad je zase skvělý individuálně a s míčem, Bordeaux prošlo změnami a výsledkově jde nahoru. Ale když budeme hrát tak, jako hrajeme teď, tak postoupíme.“

Můžete se pyšnit nejlepší defenzivou v Evropské lize. Těší vás to?

„Celý tenhle dvojzápas jsme defenzivně zvládli skvěle, všichni hráči podali dozadu výborný výkon. Kodaň v podstatě ani jednou nevystřelila na bránu. Hráči dobře plnili úkoly, nenechali se obejít jeden na jednoho. Ale možná tím na druhou stranu trochu trpěla hra dopředu, kde jsme se v těchto situacích taky nedokázali pořádně prosadit.”

Jak zápas ovlivnila vaše početná marodka?

„Bylo vidět, že nám v rozehrávce chyběl Kúdela, má ji nadstandardní. Zranění hráči nám samozřejmě chyběli. Ale na druhou stranu kluci, kteří nastoupili, podali svoje maximum a rozhodně si nevedli špatně.“

Kdy budou zranění hráči k dispozici?

„Kúdela a Coufal mají svalová zranění, chybět budou minimálně dva tři týdny. Doufám, že alespoň Hušbauer bude už o víkendu. K tomu přibudou i Mešanovič s Jugasem, kteří nejsou na soupisce pro Evropskou ligu.“