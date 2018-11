Slavii budou chybět fanoušci. To jsem zažil v divizi, říká Trpišovský

V Kodani fanoušci mocně „sešívané“ podporovali. Ovšem zároveň někteří z nich cestou na stadion hajlovali, pak se poprali mezi sebou a následně i s pořadatelskou službou. Takové chování mimo jiné odsoudil šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Na zápas do Bordeaux proto mají příznivci pražského klubu vstup zakázán, bude se hlídat, aby se nedostali ani do jiných sektorů.

„Zažil jsem to ve třetí lize nebo v divizi, tam jsme často žádné fanoušky neměli,“ usmál se slávistický trenér Jindřich Trpišovský. „V Evropě to však zažívám poprvé a doufám, že naposledy. Je to škoda hlavně kvůli nim, každé venkovní utkání je pro fanoušky zážitek. A pro nás je to samozřejmě taky nepříjemnost, protože v Kodani i v Petrohradu byla podpora hodně znát. Hráčům to dodává energii, vědí, že na to v cizím prostředí nejsou sami. Je skvělé mít fandy přímo na tribuně, na druhou stranu víme, kolik lidí nám bude fandit od televize,“ dodal vzápětí.

To potvrzuje i slávistický stoper Michael Ngadeu. „Je to samozřejmě komplikace. Budu hrát asi poprvé před publikem, kde nebudou fanoušci Slavie. Fanoušci jsou důležití, protože jsou pro nás zdrojem energie, motivace, tlačí nás dopředu. Tentokrát to budeme muset udělat nějak jinak. Musíme si představit, že tu jsou, nebo že nám drží palce u televize,“ poznamenal kamerunský chasník.

Kamerunský stoper Slavie Michael Ngadeu bude chtít proti Bordeaux pomoct svému týmu k přiblížení postupu do jarní vyřazovací části Evropské ligy







20 zobrazit galerii

Ani francouzská strana z absence fandů červenobílých není odvázaná. „Upřímně toho lituju. Je lepší, když jsou stadiony plné. Fanoušci soupeře jsou také vítáni, každý fandí svému klubu. Nevím, jestli je to výhoda, nebo ne. Spíš je to škoda pro všechny,“ pokrčil rameny kapitán Bordeaux Benoit Costil.

Ostatně on a jeho spoluhráči těžko zvou své příznivce na čtvrteční duel v Evropské lize. Nicotná naděje na postup nikoho nepřiláká, to až blížící se nedělní tahák proti Paris Saint-Germain, jasnému vládci Francie. „Jestli někoho znáte, pozvěte ho,“ prohodil v žertu Costil na dotaz českého novináře. „Je jasné, že o víkendu to bude jiné. Je to škoda, v předkolech bylo skoro vyprodáno. Teď nám fanoušci chybí,“ doplnil gólman Bordeaux.

„Všichni fanoušci na stadionu jsou důležití, vytváří atmosféru. Ale nemám strach o Slavii, na druhou stranu my se z toho budeme snažit vytěžit co nejvíc,“ přidal svůj pohled trenér Girondins Éric Bedouet.