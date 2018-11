Ngadeu před Bordeaux: Konečně budu všem rozumět. Jak bere boj o místo?

Video k článku 720p 360p REKLAMA Do Bordeaux pro postup ze skupiny? Může se to povést, věří slávisté VŠECHNA VIDEA ZDE

Po zápase v Bordeaux můžete slavit postup do jarní fáze Evropské ligy. Láká vás to hodně?

„Je to pravda, všichni o tom víme, ale nic není rozhodnuto. Nejvíc se budeme muset koncentrovat během zápasu, i trenér nám to říká. Vše se rozhodne až na hřišti. Snažíme se jít kousek po kousku, ale jistě by to bylo splnění prvního cíle.“

Je pro vás, coby francouzsky mluvícího člověka, zajímavé hrát ve Francii?

„Konečně budu rozumět. Vždy jsem hrál v cizích zemích a nikomu jsem nerozuměl. Fanoušci Bordeaux budou konečně mluvit stejným jazykem jako já. Jsem netrpělivý, jaká bude atmosféra a vůbec na to, jak to bude celé probíhat.“

Může být výhoda, že budete rozumět protihráčům?

„Ano, samozřejmě je to výhoda. Hlavně v tom, že víte, co si říkají. Když jim nerozumíte, nevíte, o co jde, protihráči si mohou za vašimi zády říkat, co chtějí. V některých klíčových momentech to může být velmi důležité.“

Slavia má nejlepší obranu v Evropské lize. Jak se vám tento fakt líbí a v čem je kouzlo vaší obrany?

„To jsem ani úplně nevěděl. Je to hlavně díky trenérovi, který nám neustále opakuje, že nejlepším způsobem, jak vyhrát, je nedostat gól. Jen doufám, že to takhle půjde dál i nadále.“

Ve Slavii nyní soupeříte o místo v sestavě s Ondřejem Kúdelou a Simonem Delim, všichni tři jste ve velmi dobré formě. Jak tento boj berete?

„Především je třeba říct, že všichni tři jsme profesionálové. Na této úrovni konkurence zkrátka existuje. Měli jsme dobrý začátek sezony, všichni tři pracujeme velmi tvrdě. Záleží na trenérovi, koho pošle na trávník a koho ne. Kdokoliv se tam dostane, udělá vše pro vítězství. Ale rozhodnutí zůstává na trenérovi.“

Na zápas Bordeaux mají zákaz vstupu fanoušci Slavie. Jak vám budou chybět?

„Je to samozřejmě komplikace. Budu hrát asi poprvé před publikem, kde nebudou fanoušci Slavie. Fanoušci jsou důležití, protože jsou pro nás zdrojem energie, motivace, tlačí nás dopředu. Tentokrát to budeme muset udělat nějak jinak. Musíme si představit, že tu jsou, nebo že nám drží palce u televize.“

Čekáte od Bordeaux lepší výkon než v prvním vzájemném zápase?

„Osobně to moc nesleduji, ale statistiky ukazují, že se zlepšují. Začátek pro ně byl těžký. Jsou si ale určitě vědomi toho, že musejí podávat výkony, které odpovídají velikosti Bordeaux.“