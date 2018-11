Slavii čeká Bordeaux. Postup už teď? Byla by to bomba, hlásí Houštěcký

"Dva dny před zápasem je to takové pohodovější, celkově prostě příjemné. Ubytujeme se, dáme si večeři, posedíme, rozebereme nějaké věci, uděláme si už přípravu. Je na to prostě větší klid. Zítra potrénujeme, ráno si dáme nějaké mírné rozcvičení," řekl novinářům při odletu asistent slávistického trenéra Zdeněk Houštecký.

"Kromě Kodaně jsme celkově teď na podzim lítali dva dny dopředu. Bylo to příjemnější, mohli jsme se na to připravit líp. Je to pohodlnější a já doufám, že tuhle menší výhodu využijeme," doplnil obránce Ondřej Kúdela.

S týmem už odcestoval i další zadák Coufal, který od pražského derby na Spartě laboroval s poraněným bokem. "Vláďa je stoprocentně připravený. To je robokop," žertoval Houštecký. "Všichni kluci k tomu přistupují doopravdy na 100 procent, ale Vláďa není úplně normální člověk. Má i ten práh bolesti jinde," dodal Houštecký.

V Praze zůstali dlouhodobí marodi Stanislav Tecl, Jakub Hromada a Lukáš Pokorný, na soupisce pro Evropskou ligu nejsou rekonvalescent Mick van Buren, Muris Mešanovič a Jakub Jugas. "Marodka se nám vyprázdnila. Když tým šlape a každému se daří i na tréninku, je to na příjemné, ale na druhou stranu i zavazující vybrat a trefit správnou sestavu," uvedl Houštecký.

Do Bordeaux pro postup ze skupiny? Může se to povést, věří slávisté

Jeho tým je po čtyřech kolech skupiny na druhém místě tabulky s dvoubodovým náskokem před třetí Kodaní. K tomu, aby si už ve čtvrtek zajistil postup do jarní vyřazovací fáze, potřebuje uhrát na půdě posledního Bordeaux více bodů než dánský celek v Petrohradu.

"Bylo by to krásné, byla by to bomba. Hlavně kdybychom si už teď zajistili postup, kluky to ještě víc nakopne. Když Kodaň prohraje v Petrohradu, bude nám stačit i remíza. Ale my na remízy nehrajeme, hrajeme na vítězství," dodal Houštecký.

Slávisté přistáli v Bordeaux po šesté hodině večer. Zatímco v Česku panují teploty kolem nuly, ve Francii Pražany přivítalo 14 stupňů Celsia. Zápas s týmem Girondins, za který hraje i český záložník Jaroslav Plašil, začne ve čtvrtek v 18:55.