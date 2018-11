Marné čekání Jablonce na výhru v EL? Kubista: Evropa je pro nás zakletá

Zklamání i proto, že jste byli lepší?

„Cítili jsme, že jsme většinu zápasu dominovali. Rennes se dostávalo spíš jen do brejků po našich chybách. A pak z jedné střely na branku dostaneme gól… Šancí jsme si vytvořili požehnaně, ale celý podzim nás v poháru provází jejich neproměňování. Myslím, že kdybychom v první půli netrefili břevno, neměli bychom problém přidat i druhý gól. Nestalo se a dopadlo to, jak to dopadlo.“

Zastavil vás i neprůstřelný Tomáš Koubek v brance Rennes?

„Sami jste viděli, jak nás vychytal. Většinou to tak máme, že ze soupeřova gólmana v lize uděláme brankáře kola. V tomhle zápase to bylo podobné. V lize dáme venku dvakrát po sobě šest gólů a tady nic, Evropská liga je pro nás zakletá.“

Mimochodem, jak jste si užil po dlouhé době v základu?

„Moc jsem se těšil. Dozvěděl jsem se to ve středu večer na hotelu po videu. Ze začátku mi chyběla jistota, ale postupně jsem se cítil čím dál líp. Škoda, že to neskončilo lepším výsledkem.“

Už před zápasem jste věděli, že jste kvůli vítězství Dynama Kyjev v Astaně přišli o šanci na postup. Jak jste to vzali?

„Věděli jsme, jak jsou karty rozdané. Nemohli jsme zápas v Astaně ovlivnit, takže jsme se soustředili už jen na to, abychom Rennes porazili. Mrzí mě, že se to nepovedlo. Už kvůli fanouškům, kteří si v posledním domácím zápase zasloužili vidět naše vítězství. Uvidíme, jestli se nám to povede aspoň příště v Kyjevě.“