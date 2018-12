Doležal: Cenná výhra, ale penalta byla jasná. Nevím, kam se sudí díval

Lépe se s Evropskou ligou asi rozloučit nešlo, že?

„Jsem rád, že jsem dal gól a že jsme vyhráli. Doma proti Rennes jsem se mohl také prosadit, ale nepovedlo se mi to. Jsem rád, že jsem minulý zápas alespoň trochu odčinil, i když jsem měl ještě další šanci. Kdyby to Chram (Jan Chramosta) na začátku druhé půle trefil bodlem lépe, mohlo by utkání vypadat ještě trochu jinak, takto už jsme v podstatě celý druhý poločas jen bránili. Naše obrana včele s Vlastimilem Hrubým ale byla vynikající. Musím smeknout před celým týmem, že zápas zvládl.“

Dodal první gól týmu potřebné sebevědomí?

„Asi to tak bylo. Na začátku nás soupeř moc k balonu nepouštěl, ale když jsme ho získali a roztáhli hru, moc se Dynamu bránit nechtělo. Těžili jsme z brejků, škoda že jsme jich nevyužili víc.“

Navíc hned vzápětí vám nebyla odpískána zřejmá penalta.

„Musím říct, že penalta byla jasná. Posunul jsem si balon a gólman mě trefil do nohy. Nevím, kam se rozhodčí díval, ale podle mě i brankový rozhodčí musel tu situaci vidět. Ještě jsem dostal žlutou kartu, což jsem vůbec nepochopil.“

Čekali jste, že byste se přes obranu Dynama mohli dostávat tak často?

„Ne, šancí jsme měli, na to že jsme hráli v Kyjevě, docela dost. Opět jsme jich spoustu neproměnili, ale tentokrát naštěstí jeden gól stačil.“

Kdy jste začal věřit, že by výhra mohla dopadnout?

„Věřil jsem celou dobu. Soupeř se většinou snaží prostrkávat míč do šestnáctky, obránci se ale dobře zajišťovali. Až na pár výjimek jsme Dynamo do ničeho nepustili. Teď nám nezbývá nic jiného, než si užít vítězství.“

Jak hodnotíte působení v Evropské lize?

„Nechtěli jsme poslední utkání jen tak odehrát, jeli jsme si pro body. Chtěli jsme se rozloučit výhrou, což se nám povedlo a jsme za ní strašně rádi. Zápas byl po většinu času o běhání, ale myslím, že jsme i tak jsme ho zvládli skvěle. I tak to někdy je, i když v Česku se taková utkání zase tolik nehrají. Je to další obrovská zkušenost pro nás. Za třemi body jsme si každopádně šli bojovností a vůlí. “

V jakém stavu bylo hřiště? Nevypadalo úplně nejlépe připravené.

„Na to, že ve středu celý den sněžilo, bylo docela dobré. Myslím, že v hřišti nebyl problém. Samozřejmě to nebylo takové, jaké to bývá za normální okolností, nechyběla ani hlína. Ale, když vezmu v potaz, že se na stadionu hrály dva zápasy v posledních dvou dnech, byl trávník v pořádku.“