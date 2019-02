Trpišovský o nabitém programu Slavie: Plzeň to má stejné, nebudou spekulace | iSport.cz

Jak je na tom mužstvo po zdravotní stránce?

„Stav kádru je stejný jako na utkání proti Teplicím. Drobné potíže mají Sýkora a Mešanovič, zbytek týmu se připravuje normálně.“

Budete při volbě sestavy brát ohled na zápas s Plzní?

„Mužstvo budeme skládat tak, abychom byli co nejlépe připravení na zítra. Po zápase sečteme šrámy, a až pak budeme přemýšlet o Plzni.“

S jakým výsledkem byste byl směrem k odvetě spokojený?

„Budu neskromný. Ale hrajeme doma, takže bych byl spokojený s jakýmkoli vítězstvím. Ideálně samozřejmě bez inkasované branky. Určitý cíl jsme splnili už postupem ze skupiny. Na druhou stranu hrajeme doma a přijde plný stadion. Chceme hrát na vítězství a vytvořit si pro odvetu dobrou pozici.“

Co může rozhodovat?

„Shrnu to do jednoho slova – produktivita. Snažíme se být ofenzivně ladění a Genk taky, což vyplývá i z postavení týmů v lize. Ale zápasy v Evropě byly trošku svázanější. Řekl bych, že se to bude hodně blížit domácímu zápasu s Kodaní. Každý gól může rozhodovat, nikdo nebude chtít udělat chybu. Genk i my máme skvělé hráče, takže šance přijdou. Záleží, kolik jich týmy dokážou proměnit.“

Bude největší hrozbou útočník Mbwana Samatta, který dal v této sezoně za Genk už 28 gólů?

„Je gólově nejproduktivnější, jestli se nepletu, dal devatenáct branek v lize a dalších devět v EL. Takový typický zakončovatel, nebezpečný atletický hráč. Moc se nezapojuje do přechodové fáze a kombinace, ale číhá na ofsajd lajně. Zakončení má nesmírně silné. Góly dává ze všech možných pozic, z centrů i brejků. Myslím, že po sezoně z Belgie odejde. Ale hodně těží z práce celého týmu. Genk na mě udělal velký dojem. Za celý rok prohrál v lize dva zápasy, od léta mají dohromady tři porážky. A není to náhoda, tým je velmi konsolidovaný a má silné individuality.“

Belgická liga začala dřív než česká. Může to být výhoda Genku?

„Já jsem rád, že za sebou máme alespoň jedno ostré utkání. Přípravný zápas nikdy není jako mistrovský. Genk je rozehranější, ale zas takový rozdíl to není. Vždycky je to jedno s druhým. Soupeř musel některé zápasy otáčet a povedlo se jim to, na druhou stranu se jim zranil Berge, což je důležitý hráč. Spíš to beru tak, že je začátek sezony a připravené jsou oba týmy. Genk si vyzkoušel víc zápasů, my třeba zase můžeme být odpočatější a čerstvější.“

Co říkáte na program, který vás v příštích dnech čeká? Je vlastně úplně stejný, jaký má Plzeň, váš největší konkurent.

„To je dobře. Aspoň bude míň spekulací, že někdo odpočíval, měl lepší podmínky a někdo ne. Je to fajn i pro fanoušky, oba týmy čekají během osmi dnů tři náročná utkání. A v neděli nikdo nebude moct říkat, jestli někdo měl o den volna navíc.“

Budou následující tři zápasy nejtěžší zkouškou za dobu působení ve Slavii?

„Ve Slavii je náročný každý zápas. Od vedení i fanoušků máme velké nároky. Souběh takových tří zápasů je veliká porce, ale i během podzimu jsme měli třeba dvojzápas s Kyjevem a pak Jablonec. Těžkých týmů bylo hodně. Takže podobných trojbloků už bylo víc, i když tenhle samozřejmě bude patřit k nejnáročnějším. Ale řekl bych, že na tým byl už mnohokrát větší tlak, než je teď, protože základní cíl jsme už splnili. Možná zápas bude trochu uvolněnější než třeba proti Petrohradu, kdy jsme museli za každou cenu postoupit.“

Simon Deli včera na Instagram přidal fotografii letadla s textem „čas na změnu“. Může být ve hře jeho přestup?

Do rozhovoru vstupuje tiskový mluvčí Slavie Michal Býček: „Vysvětlím to, protože trenér Instagram nemá. Simonovi jsem psal a říkal, že šlo jen o vzkaz kamarádovi. Takže zbytečná panika.“