Coufal varuje: Genk je obrovsky silný. Zápas s Plzní o titulu nerozhodne | iSport.cz

Co od belgického protivníka očekáváte?

„Je to určitě kvalitní soupeř. Belgickou ligu vedou o dost bodů, teď už to asi budou jenom dohrávat a soustředit se na nadstavbu. Víme o jejich špičkových hráčích, o něž mají zájem kluby z Evropy. Malinovskij, Pozuelo nebo Trossard jsou v Belgii špička, uvidíme, co tady předvedou. Koukali jsme na video, vypadají fakt dobře.“

Jak by se mohl zápas odvíjet?

„Myslím, že to bude svázané taktikou a možná i trochu nervózní. Ani jeden tým nebude chtít dostat gól. Musíme do toho vstoupit naplno, vyhrát třeba o dvě branky a zajistit si co nejlepší pozici do odvety. Nebude to lehké, ale to už ve vyřazovací fázi není žádný zápas.“

V české lize jste zvyklí obranu soupeře spíš dobývat, ale Genk hraje taky ofenzivně. Bude těžké se přeorientovat?

„Neřekl bych, že se budeme muset nějak zásadně přeorientovávat na jiný styl. Ve skupině jsme ukázali, že umíme dobře bránit i útočit. I když tam jsme vinou produktivity moc gólů nedali. Genk taky musí vědět, že my jsme doma silní. Nemyslím si, že sem přijedou bezhlavě útočit. Budou obezřetní a opatrní.“

Po losu jste z Genku zrovna nadšení nebyli. Je to pořád spíš nechtěný a nepříjemný soupeř?

„Bude hlavně obrovsky silný. Mají fantastické hráče, bude se s nimi hrát těžko. Moc si přejeme postoupit a uděláme pro to všechno. Každý si může říct, že jde o tým z belgické ligy, která je tu podceňovaná a že to bude jasné. Ale tak to není, byť nemají takové jméno jako Arsenal, Chelsea nebo Benfica, které jsme mohli dostat a přáli si je fanoušci. I proto chceme postoupit, abychom jim příště představili atraktivnějšího soupeře.“

Co říkáte na to, že v příštích dnech máte zcela shodný program jako Plzeň?

„Je hezké, že se to takhle sjednotilo. Uvidíme, jak se s tím každý popere. Ale neřekl bych, že zápas s Plzní může rozhodnout o titulu. Pořád pak bude zbývat devět kol plus nadstavba, od které nikdo neví co čekat. Stát se může cokoliv, my se vždycky soustředíme na nejbližší zápas.“