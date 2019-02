Slavia - Genk. Belgická hrozba. Nedali nám čuchnout, říká Mareček | iSport.cz

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

Co se vám vybaví z úvodního zápasu sezony, kdy jste s Lokerenem podlehli Genku 0:4?

„Určitě jsem nečekal, že nám takhle nasypou. Byl to jiný fotbal. Ani jsme si nečuchli, vůbec nám nedali šanci. Vlítli na nás a bylo vidět, že jsou suverénní. Od té doby jsou nastartovaní a jedou. I když nedávno prohráli s Mouscronem, vedou belgickou ligu s velikým náskokem. Za pár kol budeme hrát u nich, tak jsem zvědavý, co nás čeká.“

Jak byste Genk charakterizoval?

„Je to jeden z nejlepších klubů v Belgii. Mají dobře poskládaný tým. Jsou tam mladí hráči, kteří jsou dobře namixovaní se střední generací. Určitě Slavii nečeká nic lehkého, na druhou stranu je to přijatelný soupeř z těch, které mohla dostat.“

V čem je jejich nevětší síla?

„V záložní řadě, v ofenzivě. Dávají hodně gólů, Samatta je nejlepší střelec belgické ligy. Jedním z jejich klíčových hráčů je střední záložník Ruslan Malinovskij. Pak Trossard, tahový, výborný hráč. Tihle tři jsou jedním z hlavních faktorů, proč je Genk na špici belgické ligy. Mají kolem sebe ale i další dobré fotbalisty, ještě bych vypíchl podhrotového hráče Pozuela. Jak říkám, celkově mají tým dobře poskládaný a věkově vyvážený.“

Vidíte v nadcházejícím dvojzápase favorita?

„Slavia je ve stejné pozici jako Genk, vede svou ligu. Sice ne o tolik, ale myslím, že momentálně není v Česku lepší tým než sešívaní. Myslím, že šance jsou vyrovnané. Samozřejmě bych přál Slavii, aby dvojzápas zvládla. Sám jsem na konfrontaci zvědavý.“