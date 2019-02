Škoda: Tyčka? Netrefil jsem to ideálně. Venku nás nečeká nic lehkého | iSport.cz

Čím to, že se Slavii v evropských pohárech nedaří dávat góly?

„Nevím. Myslím, že jsme tam měli dost šancí. Je to o lepším řešení, někdy i o štěstí.“

Sám jste měl několik šancí. Proč vám to tam ani jednou nespadlo?

„Byla tam třeba moc pěkná akce, kdy měl Oli (Olayinka) balon v lajně a dával mi to před bránu. Já byl hodně na přední tyči. Myslím, že jsem to trefil dobře, bohužel do prostoru, kde stál gólman a vyrazil to. To je zrovna o štěstí. Pak tam byla situace, kdy jsem si to mohl dát na dva doteky. Tam jsem se špatně rozhodl.“

V prvním poločase jste nastřelil tyčku. Překvapilo vás, kolik jste v té chvíli dostal prostoru?

„Trošku jo. Balon jsem si hodil do strany, chtěl jsem hned střílet. Byl jsem trochu překvapený, že jsem volný, ale využil jsem toho. Bohužel jsem to netrefil úplně ideálně.“

Jak remízu 0:0 berete?

„Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom vyhráli, ale zápas byl rozjetý tak na 2:2. Ve finále je pro nás tohle lepší výsledek do odvety.“

Slavia remizovala s Genkem 0:0. Dvě tyče, skvělý Kolář, opatrné naděje do odvety 720p 360p REKLAMA

Jaká odveta bude?

„Myslím, že ten zápas bude otevřený. Tak jako tak bychom tam museli dát nějaký gól. Není to úplně špatný výsledek, i když jsme chtěli vyhrát.“

Co bude potřeba udělat jinak, abyste branku v Belgii vstřelili?

„Vyřešit lépe některé situace a ještě víc se tlačit do zakončení. Snad nám bude přát i štěstí.“

Čekáte jiný Genk?

„Jsem sám zvědavý na to, jak budou hrát doma, jestli se budou tlačit ještě víc dopředu. Myslím, že si ještě uděláme rozbor, jak hrají doma. Uvidíme. Ale určitě nás nečeká nic lehkého.“

V neděli vás čeká Plzeň. Budete mít dost sil?

„Myslím, že jo. Samozřejmě to bude těžký zápas, hraje se hned za tři dny. Věřím, že síly nám zbudou. Navíc Plzeň hrála taky, je to pro oba stejné.“

Čekáte, že Plzeň bude mít velkou chuť vám vrátit debakl z podzimu, kdy jste ji přejeli 4:0?

„Za trenéra Trpišovského jsme v Plzni ještě nehráli. Uvidíme. Vím, že v Plzni je to těžké vždycky. Asi nám to budou chtít vrátit, protože jsme je tady v loňském roce dvakrát porazili. Bude to zajímavý zápas. Hlavně doma hraje Plzeň dobře. Ale musíme se soustředit sami na sebe. Pojedeme tam s respektem, ale i se zdravým sebevědomím.“