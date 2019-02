Petržela před odvetou: Chceme postup za každou cenu! Hubník bude chybět | iSport.cz

V úvodním dvojzápase udělali první krok k vysněnému postupu, nyní se jej pokusí dotáhnout. Fotbalisty Plzně už ve čtvrtek čeká odvetný duel Evropské ligy na půdě Dinama Záhřeb. Ponesou si do něj vítězství 2:1, které dvěma brankami zařídil stoper Luděk Pernica. Šance proklouznout do další fáze je velká.

Viktoriáni však vědí, že jsou zatím pouze v poločase a uvědomují si sílu chorvatského zástupce. „Celý tým je kombinačně silný, jsou nepříjemní v útočné fázi. Budeme se snažit to eliminovat a nedat jim šanci, aby nás vyřadili,“ řekl záložník Milan Petržela.

Výhru z úvodního souboje nijak nepřeceňuje, „Je to nevyzpytatelný výsledek, ale myslím si, že je to lepší, jako kdybychom hráli 0:0. Jedeme tam s tím nezalézt a jen nebránit. Budeme chtít postoupit za každou cenu.“

K úspěchu by svěřencům Pavla Vrby mohly pomoct zkušenosti, které nabyli v základní skupině Ligy mistrů. „Zkušenosti jsou důležité v každém utkání. Každý zápas je ale jiný, vždy se začíná za stavu 0:0. Musíme se na soupeře připravit se vším všudy, a přistoupit k tomu, jako by to bylo od nuly,“ pokračoval bývalý reprezentant.

Viktoria se nebude moct v odvetě spolehnout na klíčového stopera Romana Hubníka, „Je to ztráta, vzadu nás vždy drží. Je rychlý, důrazný, tímhle stylem hry vždy platí na soupeře. Určitě nám bude chybět.“

Základem úspěchu bude podle Petržely aktivní hra. Úřadující čeští šampioni se zároveň musí snažit nepouštět soupeře do vyložených šancí. „Na každého hráče se musíme maximálně soustředit, abychom jim nedávali šanci se nadechnout. Nesmíme je nepouštět do akcí, aby nám nedali gól. Budeme se snažit hrát svoji hru,“ pokračoval 35letý záložník.

Plzeň by měla v chorvatské metropoli čelit bouřlivé atmosféře. „Nevím, jaké je u nich prostředí. U nás ukázali, že fandit umí. Určitě je poženou dopředu. Budou hrát doma, takže budou dělat maximum, aby nás vyřadili. Určitě je to ale lepší, než kdyby tam bylo ticho. K fotbalu to patří. Určitě se na to těšíme.“

Viktoráni se můžou na čtvrteční souboj připravovat v naprostém klidu, pohodu jim dodalo ligové vítězství nad vedoucí Slavií. Vědí však, že čtvrteční utkání bude úplně jiné. „Jede se tam lépe, ale nevím, jestli nám to k něčemu pomůže. Každý zápas je jiný, musíme se připravit na to, že to bude pohárové utkání. Slavii už musíme hodit za hlavu,“ uzavřel Petržela.