Vrba: Dinamo řadím výš než Partizan. Naznačil, jak nahradí Hubníka | iSport.cz

První zápas proti Záhřebu jste zvládli, následně ve šlágru FORTUNA:LIGY porazili také Slavii. Je to přesně ta pozice, v které jste před odvetou chtěli být?

„Celé to budeme hodnotit až po zítřejším utkání. Pro nás bylo samozřejmě důležité, že jsme výsledek otočili a vyhráli 2:1. Ale to v tuhle chvíli nic neznamená. A naše pozice? Pokud vyhráváte, tak je to důležité pro atmosféru v kabině i v celém klubu.“

Dinamo o víkendu zvítězilo v ligovém utkání 3:0, nicméně oproti prvnímu zápasu v Plzni nastoupilo ve velmi odlišné sestavě. Komplikuje vám to taktické plány?

„Pravda, hráli úplně jinak. Ale oni si to mohou dovolit, mají široký a kvalitní kádr. Každopádně očekávám, že sestava Dinama se bude mnohem více podobat té v prvním utkání. Samozřejmě vyjma dvou postů. Stojanovič je v trestu a Hajrovič se uzdravil.“

Také vaše sestava bude minimálně na jednom místě odlišná. Mimo hru je pro tři žluté karty kapitán Roman Hubník. Už jste rozhodnutý, kdo bude hrát na klíčovém místě stopera?

„Měli jsme na to jen jeden den, ale vím, jak to vyřeším.“

Měl jste relativně širokou paletu možností. Jakým způsobem jste uvažoval?

„Vážně myslíte širokou? To mě zajímá. Koho myslíte?“

Řekl bych, že v úvahu připadá Radim Řezník, David Limberský a Roman Procházka.

„Odpovím tak, že jste se trefil. Bude to jeden z těchto tří hráčů.“

Skvěle jste zvládli nedělní šlágr se Slavií. Myslíte si, že podobný výkon jste schopní podat i v Evropské lize, když jste na odpočinek měli jen tři dny?

„Jsme na začátku jarní části, pro tým by neměl být problém opakovat nadstandardní výkony. Kdybychom měli za sebou nějakých dvanáct třináct utkání, mohl by to být problém. Sami víte, že podobně jako Dinamo máme široký a kvalitní kádr, abychom těžké zápasy zvládali. I v naší sestavě dojde k nějakým změnám.“

Bude úroveň vaší hry dostatečná, aby to stačilo na postup do osmifinále?

„Dinamo je na stejné úrovni jako Slavia, nebo i třetí čtvrtý tým české ligy. Tak to prostě je. Uvidíme, jestli to zvládneme. Ukáže se na hřišti. Každopádně svému mužstvu věřím. Je nám ovšem jasné, že nás čeká nejlepší mužstvo v Chorvatsku.“

Loni jste ve stejné fázi Evropské ligy sehráli podobné utkání před velice bouřlivou kulisou v Bělehradě. S Partizanem jste remizovali 1:1. Takový výsledek by vám zítra zajistil postup. Očekáváte stejně vyhrocený zápas?

„Respektuji sílu Partizanu, ale myslím, že nás čeká složitější zápas. Dinamo řadím k ještě lepším mužstvům v Evropě.“