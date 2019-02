Koller o selhání Plzně a Limberského, jízdě Slavie či Brabcovi a Spartě | iSport.cz

Věřil jste v postup českých klubů?

„Po úvodních zápasech jsem v koutku duše doufal, že by to mohly zvládnout oba. Jsem rád, že aspoň jeden se probojoval do osmifinále Evropské ligy. Slavia předvedla kvalitní výkon, zaslouženě vyhrála a postoupila. Bohužel Plzeň si v Záhřebu vybrala slabší chvilku, zápas se jí vůbec nepovedl a dopadlo to vyřazením.“

Ovlivnila výkon Plzně její oslabená sestava, kde chyběli tradiční stopeři Hubník s Hejdou?

„Samozřejmě ano. Měli k dobru výhru 2:1 z domácího zápasu, kdyby byli kompletní, mohli víc spoléhat na kompaktní obranu a třeba by jim to vyšlo. Takhle v Dinamu Záhřeb věděli, že Plzeň nepřijela kompletní, chtěli toho využít a povedlo se jim to.“

Zápas vůbec nevyšel Davidu Limberskému. Ukázalo se, že to není stoper?

„David Limberský je určitě kvalitní hráč, ale přeci jen je zvyklý hrát na jiném postu. V takovém zápase, kdy má Záhřeb v ofenzivě šikovné hráče, to Davidovi ani celé Plzni nevyšlo. Ale i tak předvedli v Lize mistrů a v Evropské lize dobré výkony. Nemají se za co stydět.“

Nebyl tah s Limberským na stoperu příliš riskantní?

„Po bitvě je každý generál, trenér nejlépe ví, proč to takhle zvolil.